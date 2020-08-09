СП проверила исполнение бюджета-2019 Минпросвещения и Рособрнадзора
Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минпросвещения и подведомственный ему Рособрнадзор, говорится в сообщении контрольного ведомства. СП указала на достаточно низкое исполнение расходов бюджета – 82% от предоставленных министерству ассигнований.В источнике
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В Счетной палате раскритиковали Минпросвещения за исполнение бюджета в 2019 году
Парламентская газета03:41
Счетная палата раскритиковала Минпросвещения РФ за исполнение бюджета в 2019 году
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