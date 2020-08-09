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СП проверила исполнение бюджета-2019 Минпросвещения и Рособрнадзора

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минпросвещения и подведомственный ему Рособрнадзор, говорится в сообщении контрольного ведомства. СП указала на достаточно низкое исполнение расходов бюджета – 82% от предоставленных министерству ассигнований.В источнике
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КП - Рязань

Счетная палата: В администрации Кадомского района проходит проверка

КП - Рязань02:11
Парламентская газета

В Счетной палате раскритиковали Минпросвещения за исполнение бюджета в 2019 году

Парламентская газета03:41
Глас Народа

Счетная палата проверила исполнение бюджета Минпросвещения и Рособрнадзора

Глас Народа02:24
REGNUM

Счётная палата раскритиковала Минпросвещения РФ за низкие расходы

REGNUM09:07
ПРАЙМ

СП проверила исполнение бюджета-2019 Минпросвещения и Рособрнадзора

ПРАЙМ17:15
Будущее России. Национальные проекты

Счетная палата раскритиковала Минпросвещения РФ за исполнение бюджета в 2019 году

Будущее России. Национальные проекты17:00

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В МИД РФ прокомментировали задержания российских журналистов в Минске

Действия белорусских правоохранителей в отношении задержанных российских журналистов являются непропорциональными, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова 10 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна09:21

Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
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Турпоток из России за рубеж может достигнуть 5 млн человек

Туристический поток по зарубежным направлениям из России к концу сезона может достигнуть отметки в пять миллионов человек, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИАМО06:24
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Экс-глава Службы автодорог Крыма осуждён за злоупотребления на 900 млн

«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.
REGNUM07:27
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