Возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Технологии Смарт-телевизоры Nokia становятся реальностью Говорится, что Flipkart организует разработку, местное производство и продажи смарт-телевизоров Nokia.

Политика В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.

Авто Volkswagen представил в России новую версию кроссовера Touareg Российские дилеры компании Volkswagen начинают продажи кроссовера Touareg в новой комплектации Business.

Общество Минобороны назвало ложью причину бойни в Забайкалье В Минобороны России отреагировали на информацию о причине бойни в части в Забайкалье и назвали ее ложной, сообщает "Лента.ру".

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Политика Новак назвал абсурдными исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» Глава Минэнерго России Александр Новак назвал абсурдными исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому".

Политика Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Дочь Ларисы Гузеевой не скрывает, что вся эта история даётся ей достаточно тяжело в эмоциональном плане.

Происшествия В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.

Общество Госдума одобрила создание вытрезвителей Регионам и муниципалитетам будет предоставлено право создавать вытрезвители, причем делать это в рамках партнерства с частными организациями – соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума на пленарном заседании 5 ноября.

Общество Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Экономика Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.

Политика В США уверены, что Россия, КНР и Иран собираются вмешаться в выборы "Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.

Авто Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.

Политика Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли хочет уехать из США Журналу «Harper's Bazaar» актриса рассказала, что хочет жить в другой стране. Однако сделать это сейчас невозможно.

Музыка Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца Портал BuzzFeed опубликовал результаты опроса, в ходе которого пользователи назвали песни, которые не надоедает слушать от начала до конца.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Общество ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.