Общество

РИА НовостиРИА НовостиСП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Пять лет программе капремонта: Жилье стало ветшать еще быстрее

Комсомольская правдавчера в 17:01

Счетная палата: региональные программы капремонта не справляются с задачами

ТАССвчера в 17:34

Аудиторы обнаружили более 2,5 тыс. домов, которые должны быть расселены и при этом стоят в очереди на капремонт

Эхо Москвы01:31

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

РИА Новости01:01

Счетная палата заявила, что региональные программы капремонта не справляются с задачами

Коммерсантъ01:59

В России после запуска программы капремонта число аварийных домов выросло на четверть

URA.Ru01:51

Капремонт не оправдал себя: износ жилфонда увеличивается

Deita.ruвчера в 22:00
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Общество

Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.
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Тедеско: удивлён 4 добавленными минутами в матче с «Арсеналом». Ещё раз: 4!

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
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Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
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«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство.
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Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

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Известия вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
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Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
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Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады

Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 02:23
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Армия и оружие

Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

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Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском 03 ноября в 13:05
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Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений

Спорт-Экспресс 03 ноября в 12:17
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6 лет колонии получил глава томской организации Свидетелей Иеговы

Судья приговорил его к шести годам колонии общего режима. По данному факту проводится проверка.
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Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
Политика Сегодня 02:35
Общество

В Японии Microsoft перешел на 4-дневную рабочую неделю

В Японии офис Microsoft подвел итоги эксперимента по сокращению количества рабочих дней в неделю.
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Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Авто

Ford продемонстрирует внедорожник Bronco весной

Прямым конкурентом для модели от Ford станет Jeep Wrangler. Официальная премьера состоится уже весной будущего года.
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Космос

В США испытали новейший космический корабль Starliner

На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
Российская газета вчера в 13:33
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в 2019 году вырос на 11%

Грузия за девять месяцев текущего года экспортировала в Россию более 47 млн бутылок вина, то есть на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
REGNUM 02:40
Общество

Эксперт призвал кратно увеличить штрафы за утечки персональных данных

В Альфа-банке РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование.
РИА Новости 03:29
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
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В Сети требуют лишить Асмус и Харламова родительских прав

Недавно в российский прокат вышел фильм «Текст», в котором в главных ролях снялись актеры Иван Янковский, Александр Петров и Кристина Асмус.
7Дней.ру вчера в 14:03
Происшествия

В Приморье нашли мертвыми двух детей

В селе Летно-Хвалынское Спасского района Приморья нашли мертвыми двух детей - семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку.
Российская газета вчера в 20:24
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