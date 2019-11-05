Экономика
РИА НовостиСП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.
— Светлана Орлова, политикВести.Финанс 01:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 03:31
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%
Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
RT на русском 03:36
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Футбол
«Бавария» рассматривает Тухеля на должность главного тренера
«Бавария» продолжает поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов является нынешний рулевой ПСЖ Томас Тухель.
Soccer.ru 09:08
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Политика
Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Rambler News Service 12:34
Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Лейпцигом» в ЛЧ
Телеканал Санкт-Петербург 11:55
Спорт
ВАДА обвинило 47 россиян в антидопинговых нарушениях
В международные федерации были направлены доказательства с 47 случаями нарушений со стороны россиян.
Metaratings 12:07
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Автоспорт
Йос Ферстаппен: Нет доказательств, что в Ferrari жульничали
На пресс-конференции после финиша Макс Ферстаппен предположил, что это связано с публикацией технической директивы FIA относительно датчиков расхода топлива.
F1news.ru 06:41
Экономика
Правительство предложило провести реновацию на Дальнем Востоке
Кроме проведения реновации в нацпрограмме по развитию Дальнего Востока предлагается остановить миграционный отток и увеличить численность населения до 8,3 млн человек (численность населения с 1991 году упала в 1,6 раза), создать 450 тыс. новых рабочих мест до 2035 года, увеличить суммарный коэффициент рождаемости, создать региональную авиакомпанию на базе воздушных судов местного производства.
Давыдов.Индекс 12:56
Космос
Стеклянный шар отправят в космос перед Новым годом
РЕН ТВ 03 ноября в 19:13
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Ведомости 07:32
Общество
Стало известно отношение россиян к Навальному
Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Вести Подмосковья 03:10
Политика
В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе
Командующий Операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко подтвердил, что разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Петровского начнется 8 ноября при условии семидневного соблюдения режима тишины.
РБК 05:15
Общество
В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru вчера в 15:07
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета
Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл публично уличили во лжи
Герцогиня оказалась в крайне неловкой ситуации. Меган Маркл снова досталось от британских таблоидов.
7Дней.ру вчера в 15:00
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Футбол
Корейцу Сону отменили красную карточку за фол на Гомеше
Корейскому нападающему лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мину отменили красную карточку за фол на полузащитнике "Эвертона" Андре Гомеше.
Газета.Ru 12:33