Экономика
РИА НовостиСП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.
— Светлана Орлова, политикВести.Финанс 01:41
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Ferra 03 ноября в 06:12
Общество
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РБК 14:55
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Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Происшествия
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Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) ушла в отставку после ЧП в Нарьян-Маре 31 октября, когда в детском саду был убит ребенок.
ТАСС 13:23
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Валенсия — Лилль 0:1 (2-й тайм)
Спорт-Экспресс вчера в 14:54
Экономика
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Подведены итоги конкурса по определению покупателя акций АО «Воронежская горэлектросеть», сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе мэрии.
REGNUM 11:08
Гаджеты
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Еще на презентации показали Mi CC9 Pro Premium Edition, в котором предлагается камера со 108-Мп модулем, получившем 8 линз.
Astera 07:40
Армия и оружие
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Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
РИА Новости 13:20
Шоу-бизнес
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Дни24 11:24
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Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
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Шоу-бизнес
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РБК 10:19
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Более 30 тыс. россиян сдали тест на ВИЧ в рамках специальной акции Минздрава
Более 30 тыс. россиян сделали тест на ВИЧ в рамках акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019", организованной Минздравом РФ совместно с Горьковским автомобильным заводом.
ТАСС 05:44
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Суд арестовал водителя, сбившего женщину с коляской под Пионерским
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Блокнот.ру 06:59