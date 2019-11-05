Возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

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