ЖКХ
РИА НовостиСП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.
с чего всё началось
За это время объём жилого фонда в стране, изношенного от 66 процентов и выше, «не только не сокращается, а даже имеет тенденцию к увеличению», сообщает Счётная палата России.Астраханские новостивчера в 05:01
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