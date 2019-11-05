Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Счетная палата: региональные программы капремонта не справляются с задачами

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
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