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Интерфакс
Интерфакс

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.В источнике
С чего всё началось
Проверка Счётной палаты (СП) выявила системные проблемы в сфере управления организациями с госучастием, в том числе недостаточное правовое регулирование и пробелы в дивидендной политике, сообщают
 в ведомстве.
Octagon.Media00:28
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Интерфакс

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

Интерфакс19:02
Коммерсантъ

Счетная палата раскритиковала управление и учет госактивов

Коммерсантъ18:23
ТАСС

Счетная палата выявила системные проблемы в управлении организациями с госучастием

ТАСС17:29
Профиль

Счетная палата осталась недовольна управлением госкомпаниями

Профиль18:17
Ведомости

Государственные компании стали удельными княжествами

Ведомости17:14
Газета.Ru

Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

Газета.Ru17:00
РБК

Счетная палата раскритиковала власти за незнание числа госкомпаний

РБК17:00

Минобрнауки: средний балл ЕГЭ в половине вузов РФ значительно вырос

"Предварительный анализ показывает, что более чем в 50% вузов средний балл ЕГЭ (поступивших в этом году - ИФ) студентов значительно повысился", - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков на брифинге в четверг.
Интерфакс04:23
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Сторонники ПНС пытаются захватить посольство Ливии в Минске

Как сообщает тг-канал «Kotsnews», в Минске в эти минуты сторонники ливийского Правительства нацсогласия (Триполи) совместно с некими ветеранами силовых структур пытаются захватить посольство Ливии, в котором находятся дипломаты альтернативного правительства Ливии, представляющие Бенгази.
Новостной фронт03:11

Дегтярёв предложил сократить расходы на госаппарат

Хабаровск, 26 августа 2020, 11:18 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, за счет чего он намерен высвободить в бюджет региона дополнительно 7−9 млрд рублей.
REGNUMвчера в 04:18
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96 случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки

Новые инфицирование зарегистрированы в Новокузнецке (29), Кемерове (27), Прокопьевске (13), Анжеро-Судженске (8), Ленинск-Кузнецком (7), Белово (3), Кемеровском МО (3), Новокузнецком МР (3), Краснобродском (1), Полысаево (1), Мысках (1), Ленинск-Кузнецком МО (1). На 27 августа в Кузбассе у 6 156 человек диагностирован коронавирус.
Kursk.com02:13
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Новый медцентр Минобороны в Дербенте начал прием пациентов

Ранее сообщалось, что в мае президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с руководством Дагестана поручил Минобороны начать строительство быстровозводимых медцентров для больных коронавирусом.
Интерфакс - Россия04:59

Красноярскую школьницу поместили в диспансер из-за подписки в соцсети

В Красноярске 14-летнюю школьницу поместили в психоневрологический диспансер из-за подписки на группу в социальной сети «ВКонтакте», посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн».
РБКвчера в 16:15
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