СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием
В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.В источнике
С чего всё началось
Проверка Счётной палаты (СП) выявила системные проблемы в сфере управления организациями с госучастием, в том числе недостаточное правовое регулирование и пробелы в дивидендной политике, сообщают
в ведомстве.
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