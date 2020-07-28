Экономика
ПРАЙМСП: создать эффективную систему регулирования всего цикла закупок пока не удалось
Создать эффективную систему регулирования всего цикла закупок пока не удалось, но с учетом значительного влияния государства на совокупный спрос продукции отраслей российской экономики появляются потенциальные возможности для стимулирования и обеспечения экономического роста, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам проведенного анализа.
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Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 818,1 тыс. (плюс 5635 за сутки).
РБК 01:13
Происшествия
Забайкальский подросток, прикуривший от свечи в храме, извинился
Чита, 28 июля 2020, 08:07 — REGNUM Подросток, прикуривший от свечи в соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите, извинился за свой поступок в Instagram и заявил о поступивших в его адрес угрозах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:07
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру отставного военного на пост посла США в ФРГ
Президент Дональд Трамп выдвинул на должность американского посла в Германии кандидатуру отставного полковника Сухопутных войск США Дагласа Макгрегора.
Известия вчера в 22:53
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Экономика
Россиянам назвали сроки девальвации рубля
Как сообщает ToDay News Ufa, экономисты считают, что девальвация рубля уже в текущем году – вполне вероятный сценарий.
ToDay News Ufa 00:50
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10
Общество
Россияне массово отказываются от электронных трудовых книжек
Почти две трети россиян (63%) не хотят создавать электронные трудовые книжки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
URA.Ru 00:55
Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае
Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение вчера в 08:37
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:21
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
Общество
«Пятерочка» сообщила о планах открыть магазин без кассиров
Торговая сеть «Пятерочка» рассматривает возможность открыть магазин без кассиров для широкого круга покупателей.
РБК 01:20
Здоровье
Время проверить аптечку: какие лекарства всегда должны быть под рукой, а что пора выбрасывать
На всякий случай в каждом доме есть своя аптечка, и у каждого она отличается — зависит от хронических заболеваний, противопоказаний и личных предпочтений.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru вчера в 10:43
Общество
На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
Интерфакс вчера в 18:33
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
РИА Новости вчера в 15:16
Политика
The Guardian (Великобритания): забудьте про Путина, бояться надо убежденных в своей правоте США (The Guardian)
Агрессивно настроенный в отношении Ирана госсекретарь долгие месяцы убеждал американское руководство нанести удар по Сулеймани.
ИноСМИ вчера в 18:02
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Правоохранительные органы разработали проект статьи Уголовного кодекса о налоговом мошенничестве.
РБК вчера в 00:43
Авто
Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан Ghost
В настоящий момент известно, что в основу обновленного Rolls-Royce Ghost ляжет новая платформа, на которой сконструированы модели Phantom и Cullinan.
Somanyhorses вчера в 16:41
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронвирусом
Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован после контакта больным коронавирусом.
Газета.Ru 01:15
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56