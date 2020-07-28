Создать эффективную систему регулирования всего цикла закупок пока не удалось, но с учетом значительного влияния государства на совокупный спрос продукции отраслей российской экономики появляются потенциальные возможности для стимулирования и обеспечения экономического роста, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам проведенного анализа.

СП: создать эффективную систему регулирования всего цикла закупок пока не удалось

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