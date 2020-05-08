Экономика
РБКS&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
В ближайшие два года российские регионы будут испытывать проблемы с финансированием
Городской ТелеграфЪ15:02
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
Общество
В Ленобласти маски стали обязательными в 29 населенных пунктах
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 19:29 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о введении обязательного ношения защитных масок в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах в 29 населенных пунктах Ленобласти.
REGNUM 12:29
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве
Московский Комсомолец 14:48
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Происшествия
Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили, как снимать ограничения из-за пандемии
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова во время совещания, посвященному вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы России, отметила, что снимать ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией, нужно в три этапа.
ProstoProSport вчера в 14:45
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 14:31
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета
Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Здоровье
Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят
Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
Чемпионат 10:00
Культура
Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 Мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
Москва 24 вчера в 11:07
Кино
Режиссер рассказал, почему решили снять новую часть «Диверсанта»
ФАН вчера в 16:40
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Здоровье
Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки рака легких
Другим признаком рака легких, который можно заметить, глядя в лицо, является уменьшение зрачка.
Что происходит 03:38
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
РИА Новости 10:36
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
Политика
Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма
Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
RT на русском 09:19
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Общество
В Подмосковье под больницу переоборудовали выставочный центр «Крокус»
Под стационар для больных коронавирусом перепрофилировали выставочный комплекс "Крокус".
Вести.Ru 10:22
Армия и оружие
СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса
Двух полковников Вооруженных сил Украины обвиняют в преступлениях против мирного населения Донбасса.
Pravda.Ru 05:49
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь
Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
Взгляд.ру 14:17
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru вчера в 14:55
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на сообщения о переходе к нему Трусовой
Накануне СМИ сообщили, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.
Росбалт 08:44