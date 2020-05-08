Экономика
Моя Москва.онлайнВ S&P прогнозируют рекордно высокий дефицит бюджетов регионов РФ
В России из-за пандемии COVID-19 дефициты регионов окажутся максимальными за последние 20 лет, сообщают эксперты из международного рейтингового агентства S&P, пишет ТАСС. Уточняется, что это произойдёт даже несмотря на поддержку властей.
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Пандемия и обвал цен на нефть приведут к рекордному дефициту региональных бюджетов
Эхо Москвывчера в 19:06
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Авто
В США автодилеры вывозят автомобили в море
Как сообщают «Автоновости дня», март для многих дилеров в Штатах стал худшим месяцем за десятки лет, и в апреле ситуация не улучшилась.
Автоновости дня 01:38
Шоу-бизнес
Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену
Медик отметил, что певице просто повезло, что она смогла побороть тяжелую болезнь. Хорошев считает, что у артистки сильная иммунная система.
Аргументы и Факты вчера в 20:40
Здоровье
Доктор Мясников объяснил небольшое число выздоровевших от коронавируса
Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
Neva.Today вчера в 22:56
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Общество
В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса
Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Технологии
Хакеры завели страничку на WordPress
По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Политика
Как Украина празднует День памяти и примирения в пандемию
На Украине 8 мая празднуется День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны.
Газета.Ru 03:41
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом
У владельца «Спартака» Леонида Федуна была диагностирована коронавирусная инфекция.
Evo-rus.com вчера в 13:39
Происшествия
В Кузбассе выявили ещё десять случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что одна пациентка скончалась. Ей было 52 года, у неё развилась тяжёлая степень пневмонии.
REGNUM 02:42
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Футбол
Президент «Лиона» обратился в суд из-за досрочного завершения сезона
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, как и обещал, подал апелляцию в административный суд Парижа в знак протеста против досрочного завершения сезона в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс вчера в 20:07
Здоровье
В Петербурге начали сбор плазмы у переболевших коронавирусом
За сбор крови переболевшие коронавирусом получают вознаграждение в районе пяти тысячи рублей.
Поребрик.Медиа 02:10
Общество
В России выявили более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса
Более 10,6 тысячи новых случаев выявили в России за последние сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Радио Sputnik 03:33