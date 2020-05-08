Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ S&P прогнозируют рекордно высокий дефицит бюджетов регионов РФ

В России из-за пандемии COVID-19 дефициты регионов окажутся максимальными за последние 20 лет, сообщают эксперты из международного рейтингового агентства S&P, пишет ТАСС. Уточняется, что это произойдёт даже несмотря на поддержку властей.
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Пандемия и обвал цен на нефть приведут к рекордному дефициту региональных бюджетов

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S&P: бюджетный дефицит ожидает большинство регионов в РФ

ИА Красная Веснавчера в 14:12

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

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В S&P прогнозируют максимальные за 20 лет дефициты бюджетов регионов РФ из-за пандемии

ТАССвчера в 12:39
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В США автодилеры вывозят автомобили в море

Как сообщают «Автоновости дня», март для многих дилеров в Штатах стал худшим месяцем за десятки лет, и в апреле ситуация не улучшилась.
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Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену

Медик отметил, что певице просто повезло, что она смогла побороть тяжелую болезнь. Хорошев считает, что у артистки сильная иммунная система.
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Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
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Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
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Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество

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Известия 03:20
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Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Общество

В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса

Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
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Технологии

Хакеры завели страничку на WordPress

По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

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Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Политика

Как Украина празднует День памяти и примирения в пандемию

На Украине 8 мая празднуется День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны.
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Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
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Общество

В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
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Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом

У владельца «Спартака» Леонида Федуна была диагностирована коронавирусная инфекция.
Evo-rus.com вчера в 13:39
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Происшествия

В Кузбассе выявили ещё десять случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что одна пациентка скончалась. Ей было 52 года, у неё развилась тяжёлая степень пневмонии.
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Общество

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
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Tokyo Game Show 2020 пройдёт в цифровом формате из-за коронавируса

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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Общество

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
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Финансы

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
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Футбол

Президент «Лиона» обратился в суд из-за досрочного завершения сезона

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, как и обещал, подал апелляцию в административный суд Парижа в знак протеста против досрочного завершения сезона в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс вчера в 20:07
Здоровье

В Петербурге начали сбор плазмы у переболевших коронавирусом

За сбор крови переболевшие коронавирусом получают вознаграждение в районе пяти тысячи рублей.
Поребрик.Медиа 02:10
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Общество

В России выявили более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса

Более 10,6 тысячи новых случаев выявили в России за последние сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Радио Sputnik 03:33
Происшествия

МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном

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