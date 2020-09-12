Кости укрепляются с помощью тепла и хорошей микробиоты

С помощью эпидемиологического анализа, лабораторных экспериментов и новейших инструментов метагеномики и метаболомики исследовательская группа из Женевского университета в Швейцарии обнаружила, что воздействие более высоких температур окружающей среды (34°C) увеличивает прочность костей, предотвращая при этом потерю плотности костей, характерную для остеопороза.