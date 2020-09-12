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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

S&P ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии

Негативный прогноз долгосрочного рейтинга Белоруссии дало 11 сентября рейтинговое агентство S&P. Прогноз рейтинга был изменен со стабильного на негативный.В источнике
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Коммерсантъ

S&P ухудшило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии

Коммерсантъ18:37
Московский Комсомолец

В S&P изменили прогноз по рейтингу Беларуси со «стабильного» на «негативный»

Московский Комсомолец17:53
РБК

S&P спрогнозировало ухудшение состояния экономики Белоруссии

РБК11 сентября в 20:54
ТАСС

S&P изменило прогноз суверенного кредитного рейтинга Белоруссии на негативный

ТАСС12 сентября в 00:04
REGNUM

S&P ожидает ухудшения состояния экономики Белоруссии

REGNUM11 сентября в 22:02
Евразия Daily

S&P оценило перспективы экономики Белоруссии

Евразия Daily11 сентября в 21:55
Аргументы и Факты

S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии на негативный

Аргументы и Факты12 сентября в 02:16
КП - Беларусь

Со «стабильного» на «негативный»: Международное рейтинговое агентство изменило кредитный прогноз по Беларуси

КП - Беларусь12 сентября в 05:48

Кости укрепляются с помощью тепла и хорошей микробиоты

С помощью эпидемиологического анализа, лабораторных экспериментов и новейших инструментов метагеномики и метаболомики исследовательская группа из Женевского университета в Швейцарии обнаружила, что воздействие более высоких температур окружающей среды (34°C) увеличивает прочность костей, предотвращая при этом потерю плотности костей, характерную для остеопороза.
Кости укрепляются с помощью тепла и хорошей микробиоты
Научная Россия11 сентября в 11:04

Президент UFC предложил помощь задержанному во Франции Макгрегору

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал информацию о задержании бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора за сексуальное насилие и непристойное поведение.
РБК спортвчера в 07:16

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости11 сентября в 16:23
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Германия потеряет 5 млрд долларов при отказе от «Северного потока — 2»

Европейские инвесторы, вложившие в "Северный поток — 2" больше 5 млрд долларов, потребуют свои деньги обратно, если проект строительства газопровода решат заморозить, объяснил директор института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с Nation News.
Народные новостивчера в 11:33

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.
Российская газетавчера в 11:17
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Запорожский автозавод начал производство автомобилей Groupe Renault

В компании отметили, что перед началом производства завод прошел масштабную модернизацию, что позволило ему соответствовать всем стандартам Groupe Renault и выпускать автомобили «международного уровня качества».
Автоновости дня12 сентября в 04:10
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUMвчера в 09:08
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Врио главы Камчатки набирает 80,51% после обработки 99,68% протоколов

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 80,51% голосов на выборах губернатора после обработки 99,68% протоколов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
RT на русскомвчера в 16:42
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