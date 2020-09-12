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Коммерсантъ
Коммерсантъ

S&P ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии

Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии со «стабильного» на «негативный». Сами рейтинги (долгосрочный и краткосрочный) остаются на прежнем уровне B / B. Протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца, начиная со дня выборов президента 9 августа.В источнике
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Коммерсантъ

S&P ухудшило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии

Коммерсантъ18:37
Московский Комсомолец

В S&P изменили прогноз по рейтингу Беларуси со «стабильного» на «негативный»

Московский Комсомолец17:53
РБК

S&P спрогнозировало ухудшение состояния экономики Белоруссии

РБК11 сентября в 20:54
ТАСС

S&P изменило прогноз суверенного кредитного рейтинга Белоруссии на негативный

ТАСС12 сентября в 00:04
REGNUM

S&P ожидает ухудшения состояния экономики Белоруссии

REGNUM11 сентября в 22:02
Евразия Daily

S&P оценило перспективы экономики Белоруссии

Евразия Daily11 сентября в 21:55
Аргументы и Факты

S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии на негативный

Аргументы и Факты12 сентября в 02:16
КП - Беларусь

Со «стабильного» на «негативный»: Международное рейтинговое агентство изменило кредитный прогноз по Беларуси

КП - Беларусь12 сентября в 05:48

Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил беспокойство в связи с заходом российских военных судов на остров, передает Reuters.
Газета.Ruвчера в 02:56
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Медведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного проката

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева неудачно исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, который завершились на арене "Мегаспорт" в Москве.
Российская газетавчера в 13:00
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