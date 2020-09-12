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Коммерсантъ
Коммерсантъ

S&P ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии

Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии со «стабильного» на «негативный». Сами рейтинги (долгосрочный и краткосрочный) остаются на прежнем уровне B / B. Протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца, начиная со дня выборов президента 9 августа.В источнике
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Аргументы и Факты

S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии на негативный

Аргументы и Факты12 сентября в 02:16
Московский Комсомолец

Агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии

Московский Комсомолец12 сентября в 01:44
REGNUM

S&P ожидает ухудшения состояния экономики Белоруссии

REGNUM11 сентября в 22:02
Коммерсантъ

S&P ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии

Коммерсантъ11 сентября в 23:53
ТАСС

S&P изменило прогноз суверенного кредитного рейтинга Белоруссии на негативный

ТАСС12 сентября в 00:04
Евразия Daily

S&P оценило перспективы экономики Белоруссии

Евразия Daily11 сентября в 21:55
РБК

S&P спрогнозировало ухудшение состояния экономики Белоруссии

РБК11 сентября в 20:54
КП - Беларусь

Со «стабильного» на «негативный»: Международное рейтинговое агентство изменило кредитный прогноз по Беларуси

КП - Беларусь12 сентября в 05:48

Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
REGNUMвчера в 09:57
72

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.
Российская газетавчера в 11:17
36

«Новиков: арбитр неверно назначил пенальти в ворота Динамо»

Арбитр Сергей Лапочкин неверно назначил пенальти в ворота московского "Динамо" в матче 7-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином", считает главный тренер столичной команды Кирилл Новиков.
РИА Новостивчера в 12:21

Квят получил предупреждение из-за аварии на Гран-при Тосканы

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще 11 гонщиков получили предупреждения от стюардов за свои действия при аварии на рестарте этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Тосканы, сообщает Motorsport.com.
РИА Новостивчера в 15:14

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости11 сентября в 20:40
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Польский премьер призвал Брюссель и Берлин окончательно остановить «Северный поток - 2»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что с Россией, которая нарушает международное право как на своей территории, так и за ее пределами, невозможен конструктивный диалог.
Московский Комсомолецвчера в 16:52

Чулпан Хаматова поставила диагноз обществу после приговора Ефремову

Артистка знаменитого столичного театра «Современник» Чулпан Хаматова была сильно удивлена тем, что люди с таким рвением готовы «добить» Михаила Ефремова после вынесения приговора судом.
Kadara.ruвчера в 10:55
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