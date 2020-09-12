Секрет фирмы 4

Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии со «стабильного» на «негативный». Сами рейтинги (долгосрочный и краткосрочный) остаются на прежнем уровне B / B. Протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца, начиная со дня выборов президента 9 августа.