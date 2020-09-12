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Коммерсантъ
Коммерсантъ

S&P ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии

Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии со «стабильного» на «негативный». Сами рейтинги (долгосрочный и краткосрочный) остаются на прежнем уровне B / B. Протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца, начиная со дня выборов президента 9 августа.В источнике
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Аргументы и Факты

S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии на негативный

Аргументы и Факты12 сентября в 02:16
РБК

S&P спрогнозировало ухудшение состояния экономики Белоруссии

РБК11 сентября в 20:54
ТАСС

S&P изменило прогноз суверенного кредитного рейтинга Белоруссии на негативный

ТАСС12 сентября в 00:04
Коммерсантъ

S&P ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии

Коммерсантъ11 сентября в 23:53
REGNUM

S&P ожидает ухудшения состояния экономики Белоруссии

REGNUM11 сентября в 22:02
Евразия Daily

S&P оценило перспективы экономики Белоруссии

Евразия Daily11 сентября в 21:55
Московский Комсомолец

Агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии

Московский Комсомолец12 сентября в 01:44
КП - Беларусь

Со «стабильного» на «негативный»: Международное рейтинговое агентство изменило кредитный прогноз по Беларуси

КП - Беларусь12 сентября в 05:48

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Матч седьмого тура тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен.
Российская газетавчера в 11:17
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Квят получил предупреждение из-за аварии на Гран-при Тосканы

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще 11 гонщиков получили предупреждения от стюардов за свои действия при аварии на рестарте этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Тосканы, сообщает Motorsport.com.
РИА Новостивчера в 15:14

Четверо детей пострадали в ДТП в Ленобласти, погибла пассажирка «Лады»

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водитель автомобиля «Лада» и пятеро ее пассажиров — два мальчика в возрасте семи и десяти лет, две девочки — 2016 и 2018 годов рождения, а также неизвестный мужчина.
REGNUMвчера в 15:10

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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