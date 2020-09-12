S&P ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии
Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по кредитному рейтингу Белоруссии со «стабильного» на «негативный». Сами рейтинги (долгосрочный и краткосрочный) остаются на прежнем уровне B / B. Протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца, начиная со дня выборов президента 9 августа.В источнике
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S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии на негативный
Аргументы и Факты12 сентября в 02:16
S&P изменило прогноз суверенного кредитного рейтинга Белоруссии на негативный
ТАСС12 сентября в 00:04
Агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Белоруссии
Московский Комсомолец12 сентября в 01:44
Со «стабильного» на «негативный»: Международное рейтинговое агентство изменило кредитный прогноз по Беларуси
КП - Беларусь12 сентября в 05:48