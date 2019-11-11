Происшествия
Невские НовостиСПбГУ уволил Наполеона-расчленителя Соколова после случившегося
Санкт-Петербургский государственный университет, в котором Олег Соколов занимал должность доцента и преподавателя истории, прекратил всяческие отношения с Наполеоном-расчленителем. Его учебные часы распределят между другими преподавателями.
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Политика
Politico: Трамп отложит введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода
Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.
Авто
Эксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины
Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.
Энергетика
Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
Политика
Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса
Перу открыло свое воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать бывшего президента Боливии Эво Моралеса.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки
Политика
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе
Парламент Боливии, где сегодня проходило обсуждение ситуации в стране, эвакуирован из-за возобновившихся беспорядков в Ла-Пасе, сообщает местная газета Pagina 7.
Футбол
Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего
В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Происшествия
СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Армия и оружие
Российское исследовательское судно «Янтарь» напугало США
Общество
Сообщения о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне проверят в СК
«Председатель Следственного комитета дал указание руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Общество
Аномальные морозы накроют Красноярский край
Красноярский край накроют аномальные морозы в ближайшее время, передает «МИР 24».
Политика
Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Единоборства
Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону
Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.
Футбол
«Ювентус» решил не наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает Goal. com.
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Воровать на строительстве космодрома "Восточный" продолжают, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Авто
В Mercedes-Benz подтвердили разработку электрического G-Class
В немецкой компании подтвердили, что ведут разработку электрической версии Mercedes-Benz G-Class.
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
Общество
Изменение климата может снова «сделать Россию великой», пишут СМИ
Климатические изменения открывают для России бесценные возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильская газета Haaretz.