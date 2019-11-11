Происшествия
РИА НовостиСПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза. Отмечается, что в университете шокированы этим преступлением.
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СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, который жестоко убил коллегу-любовницу
КП - Санкт-Петербург10:25
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Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
ToDay News Ufa вчера в 13:31
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru вчера в 03:28
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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
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Суперкубок Испании проведут в Саудовской Аравии
Суперкубок Испании в следующих трёх сезонах будет сыгран в Саудовской Аравии, сообщает As.
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Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте
Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.
Газета.Ru 12:44
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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.
РИА Новости 12:18
Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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iXBT.com 08:17
Общество
Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Газета.Ru 11:37
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Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
RT на русском 12:42
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс 04:30
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В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Российская газета 02:21
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Тарасова позирует с дочерью в одинаковых купальниках
Действительно: Дмитрий Тарасов на фото предстал в черных шортах, а вот его супруга и дочь — в одинаковых милых купальниках с принтом в виде сердец.
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Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии
Актуальные Новости 09:59
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Происшествия
На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод
В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека.
Вести.Ru 10:52
Происшествия
СМИ сообщили об аресте издевавшихся над приемными детьми москвичей
Московский Комсомолец 10:44
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Авто
В России растут цены на автомобили при падении спроса
По мнению аналитиков, повышение стоимости машин связано с низкой загрузкой производств в России, в результате чего автоконцерны закладывают растущие издержки в цену, несмотря на снижение продаж.
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Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
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В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»
Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».
REGNUM 12:59
Общество
Адвокат Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки, Александр Почуев заявил, что защита может сообщить, что это была самооборона, передает РИА "Новости".
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Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Космос
Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
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Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru вчера в 19:02