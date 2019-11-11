Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза. Отмечается, что в университете шокированы этим преступлением.
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СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

Петербургский дневник10:10

«Университет шокирован, обстоятельства установит следствие». Доцента Соколова увольняют из СПбГУ

Фонтанка.Ру10:20

СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

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СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, который жестоко убил коллегу-любовницу

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«Он будет уволен»: В СПбГУ прокомментировали дело Олега Соколова

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Историка Соколова уволили из СПбГУ за убийство

Телеканал 360°09:50
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
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Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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