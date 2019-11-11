Напомним, преподавателю предъявили обвинение в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которая являлась также его сожительницей. По основной версии, он застрелил девушку в ходе ссоры, а затем расчленил ее тело и пытался избавиться от него. Часть останков он успел скинуть в реку Мойку.

Общество Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Аризоне», Кузнецов оформил дубль Гости победили во встрече в серии буллитов со счетом 4:3. В составе столичного клуба дубль оформил Евгений Кузнецов, но не смог реализовать свою попытку послематчевого буллита.

Происшествия В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.

Транспорт Дорогу закрыли на севере Сахалина из-за гололеда "В связи с образованием гололеда и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский", - говорится в сообщении.

Происшествия СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.

Происшествия На заводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод На пивоваренном заводе "Балтика" в Петербурге взорвался паропровод. При хлопке стеклами повредило стоящие рядом с местом ЧП машины.

Общество В Совфеде предлагают, как лучше применять штрафы к родителям Административный штраф или арест могут грозить родителю, который не разрешает детям видеться с близкими родственниками или отказывается выполнять решение суда о передаче ребёнка другому родителю.

Политика Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.

Хоккей Россия в серии буллитов обыграла команду хоккейной лиги Онтарио Молодежная сборная России в серии буллитов победила сборную хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 — 3:2. В составе команды Валерия Брагина отличились Родион Амиров и Лев Комиссаров (в меньшинстве).

Политика В Боливии проведут новые выборы президента Оппозиционный вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, принявшая на себе управление страной, заявила, что проведет новые президентские выборы.

Экономика Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Политика На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.

Здоровье «Нам поставлена задача — сделать подарок жителям города к Новому году»: близится открытие детской поликлиники На очередном заседании общественной палаты главный врач Красноуфимской РБ, заведующая детской поликлиникой и заместитель главы по социальной политике рассказали о том, что будет в новом здании, как изменится работа учреждения здравоохранения, и когда ждать открытия.

Спорт Футболистам «Спартака» отказали в выдаче американских виз В интервью ТАСС Федун заявил, что "Спартак" получил официальные приглашения от организаторов турнира и администрации Орландо, но это не помогло получить визы.

Общество Пивные напитки в России предложили сделать крепче Производители отметили, что на международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.

Здоровье Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.

Политика Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Футбол В «Ливерпуль» может перейти хавбек «Борнмута» Хавбек в текущем сезоне провел на поле в матчах АПЛ 807 минут, забил один гол и сделал две голевые передачи.

Кино Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».

Общество Полнолуние 12 ноября: этот день может изменить жизнь Полнолуние в ноябре наступает 12 числа. Сегодня можно начать новую жизнь и, наконец-то, поставить амбициозные цели.

Политика Глава МИД Украины рассказал о судьбе закона об амнистии в Донбассе Закон об амнистии в Донбассе принят парламентом Украины прошлого созыва и в нарушение конституции не был передан на подпись экс-президенту Петру Порошенко, он «лежит где-то в столе».