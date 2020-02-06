Политика
Взгляд.руСША: Дамаск без России не продержится и недели
Джеффри утверждает, что США не хотят смены режима в Сирии, но требуют изменения в поведении. Он уверен, что Дамаск «не проживет и недели без помощи России на поле боя», в связи с чем именно Москва может принять решение о будущем этой республики.
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Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Армия и оружие
В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
Экономика
«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Политика
Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане
Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Технологии
Samsung объяснила блокировку телевизоров россиян
Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
Наука
В ожидании любимой еды каракатицы могут отказываться от другой еды
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Киберспорт
ESL объявила инвайты в отборочные на третий мейджор сезона
Стали известны обладатели инвайтов в закрытые региональные квалификации на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. Организаторы опубликовали списки на официальном сайте.
Киберспорт
Blizzard признала свои ошибки в Warcraft III: Reforged
Происшествия
В грузинском монастыре убили россиянина
Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Политика
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Общество
В Колумбии умер личный киллер наркобарона Пабло Эскобара
Личный помощник и киллер колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес скончался в Колумбии, сообщает RT.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём.
Космос
16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу
В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Музыка
Представлены пять претендентов на «Евровидение» от России
Музыка
Сергей Соседов назвал выступление Ветлицкой «провинциальным зрелищем»
Критик Сергей Соседов назвал выступление Ветлицкой «провинциальным зрелищем», поскольку у артистки не получалось исполнять композиции в такт фонограмме, её движения не отличались пластичностью, а жестикуляция вызвала вопросы у публики.
Музыка
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн снял новый клип в Петербурге
Лидер немецкой музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн для своего сольного проекта Lindemann снял видеоклип на песню Platz eins.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Транспорт
В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»
На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Футбол
«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании
Мадридский "Реал" выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала одноклубникам из Сан-Себастьяна 3:4. Причем матч проходил на поле столичного клуба.