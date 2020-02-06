Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге. Текст его речи опубликован на сайте Госдепартамента.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

В США заявили о неспособности властей Сирии «прожить и недели» без России

РБК13:12

США решили не добиваться смены Асада

Московский Комсомолец12:32

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

Lenta.ru10:44

США больше не требуют свержения Асада — Госдеп

REGNUM12:06

В США заявили, что Дамаск «не проживет и недели без помощи России на поле боя»

Интерфакс11:03

США: Дамаск без России не продержится и недели

Взгляд.ру11:21

Госдеп США: Вашингтон не добивается ухода РФ из Сирии или смены режима в Дамаске

Газета.Ru09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Здоровье

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета 11:29
Армия и оружие

Варшава купила американские F-35 без оружия

Польша купила у Соединенных Штатов истребители F-35 на общую сумму в 4,6 миллиарда долларов.
Телеканал 360° вчера в 10:58
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Музыка

Представлены пять претендентов на «Евровидение» от России

Sibnet Новости 01:58
Экономика

Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику

Влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, заявил президент Сбербанка Герман Греф в четверг.
РИА Новости 11:13
Происшествия

На Ямале задержан ещё один подозреваемый в деле о коррупции

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении исполняющего обязанности руководителя Управления Росреестра по Ямалу Андрея Кожина.
ОГТРК Ямал-Регион 05:59
Политика

«МиГ» и «Сухой» объединят для производства всей боевой авиации РФ

Интерфакс 09:25
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Вести.Ru 07:44
Общество

Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России

Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев согласился с мнением кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
РИА Новости 09:57
Шоу-бизнес

Комик показал Анну Седокову без фотошопа

Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.
Вечерний курьер 01:48
Политика

В Кремле ввели новую процедуру проверки из-за коронавируса

В Кремле предприняты дополнительные меры предосторожности против коронавируса, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:16
Политика

Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Московский Комсомолец 05:10
Происшествия

В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку

В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Вести.Ru 10:50
Политика

Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии

В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.
Политическая Экспертиза 06:47
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости вчера в 01:11
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Футбол

«Оренбург» обыграл «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче

Спорт-Экспресс 10:51
Происшествия

В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
ТАСС 05:05
Шоу-бизнес

Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»

Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
МИР 24 12:06
Шоу-бизнес

Дочь сбежала от Успенской к отцу после скандала у Кудрявцевой

Вся страна с замиранием сердца следит за скандалом, который разразился после шокирующих откровений единственной дочери Любови Успенской.
Комсомольская правда 11:40
Происшествия

Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества

В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Lenta.ru 12:40
Происшествия

Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Российская газета 11:52
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня вчера в 05:38
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

Российская газета 07:29
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Общество

ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Piter.tv 12:31
Фигурное катание

Валиева выиграла короткую программу юниорского первенства России

Газета.Ru 12:13
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Футбол

Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»

Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.
Чемпионат 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное