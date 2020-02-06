Армия и оружие
Lenta.ruСША отказались требовать смены Асада и сирийского правительства
В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге. Текст его речи опубликован на сайте Госдепартамента.
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Здоровье
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Армия и оружие
Варшава купила американские F-35 без оружия
Польша купила у Соединенных Штатов истребители F-35 на общую сумму в 4,6 миллиарда долларов.
Музыка
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Экономика
Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику
Влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, заявил президент Сбербанка Герман Греф в четверг.
Происшествия
На Ямале задержан ещё один подозреваемый в деле о коррупции
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении исполняющего обязанности руководителя Управления Росреестра по Ямалу Андрея Кожина.
Общество
Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России
Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев согласился с мнением кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
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Комик показал Анну Седокову без фотошопа
Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.
Политика
В Кремле ввели новую процедуру проверки из-за коронавируса
В Кремле предприняты дополнительные меры предосторожности против коронавируса, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Происшествия
В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку
В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Политика
Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии
В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Футбол
«Оренбург» обыграл «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Шоу-бизнес
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
Шоу-бизнес
Дочь сбежала от Успенской к отцу после скандала у Кудрявцевой
Вся страна с замиранием сердца следит за скандалом, который разразился после шокирующих откровений единственной дочери Любови Успенской.
Происшествия
Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества
В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Происшествия
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Общество
ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса
В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Футбол
Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»
Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.