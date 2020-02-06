В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге. Текст его речи опубликован на сайте Госдепартамента.

Экономика Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику Влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, заявил президент Сбербанка Герман Греф в четверг.

Шоу-бизнес Комик показал Анну Седокову без фотошопа Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.

Политика Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.

Политика Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Происшествия Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.

Происшествия Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.

Авто Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.