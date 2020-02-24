Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

"В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на шведском самолете наблюдения СААБ-340", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Специалисты из Канады и США выполнят наблюдательный полёт над Россией

RT на русском17:23

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над территорией России

ТК Звезда16:00

В феврале США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над РФ

РЕН ТВ16:30

Военные США, Канады и Норвегии выполнят полет над Россией

Газета.Ru16:29

Военные США, Канады и Норвегии выполнят полет над Россией

ТАСС16:03

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости16:07

Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над Турцией

Известия03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50

REGNUM вчера в 12:52
Гаджеты

AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2

Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
3DNews вчера в 23:59
Происшествия

В Пензенской области нашли тела четырех человек в многоквартирном доме

Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в связи со смертью четырех человек, тела которых обнаружили в многоквартирном доме.
ТАСС 17:23
Политика

МИД РФ: США отказываются обсуждать «вмешательство» России в выборы

Предложение обсуждать обвинения с американской стороны во вмешательстве России в выборный процесс в США Вашингтон неоднократно отвергал, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских 24 февраля в интервью изданию Коммерсант.
Красная весна 15:41
Гаджеты

Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов

Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
ToDay News Ufa 13:06
Политика

Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине

«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.
RT на русском 09:22
Политика

Трамп заявил, что коронавирус в США «под контролем»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
РИА Новости 18:02
Космос

Камеры NASA зафиксировали НЛО, преследующее МКС

ПолитРоссия 22 февраля в 13:23
Футбол

Роналду забил в 1000-м матче в карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
Lenta.ru 22 февраля в 15:02
Авто

Эксперты рассказали, почему не нужен кроссоверам полный привод

Автогиганты в массе своей заменяют раму на несущий кузов, постоянный полный привод уступает место подключаемому, неразрезные мосты в задней подвеске – полузависимой балке.
ToDay News Ufa 12:07
Футбол

Джордж Клуни может купить «Малагу»

Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
Газета.Ru 16:18
Политика

Постпред России в Женеве назвал США крупнейшим должником ООН

Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США являются самым крупным должником перед Организацией Объединённых Наций.
RT на русском 18:37
Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК 15:12
Баскетбол

Завершилась церемония прощания с Кобе Брайантом

В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.
РЕН ТВ 17:59
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Теннис

Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в первом круге турнира в Дохе, Катар.
Metaratings вчера в 11:46
Наука

Для совершенствования квантовой оптики используется машинное обучение

Ученые отметили, что их способ помогает повысить показатели восстановления квантового состояния.
МедиаПоток вчера в 04:19
Общество

Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru вчера в 18:25
Технологии

Названы способы уберечься от слежки через смартфон

Основным источником заражения являются приложения, скачанные через браузер.
РИА Новости 18:50
Здоровье

В Общественной палате отметили важность поправок по здравоохранению в конституции

В послании президента было сказано, что строительство новых ФАПов до 90% будет финансироваться государством, а также то, что врач, особенно первичного звена, на селе будет иметь расширенный социальный пакет, — отметил Дайхес.
Life.ru 10:14
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты 22 февраля в 11:27
Финансы

«Тихая гавань»: иностранные инвесторы полюбили Россию

В обоих случаях спрос втрое превысил предложение. Почему иностранный капитал вдруг горячо полюбил Россию — в материале РИА Новости.
РИА Новости 22 февраля в 00:00
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Общество

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

Мой Брянск вчера в 23:19
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru вчера в 02:13
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ 22 февраля в 17:59
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ 02:37
Экономика

Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей

В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Ведомости 18:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Газета.Ru 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное