Армия и оружие
РИА НовостиСША, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
"В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на шведском самолете наблюдения СААБ-340", - говорится в сообщении.
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Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50
Гаджеты
AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2
Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
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В Пензенской области нашли тела четырех человек в многоквартирном доме
Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в связи со смертью четырех человек, тела которых обнаружили в многоквартирном доме.
Политика
МИД РФ: США отказываются обсуждать «вмешательство» России в выборы
Предложение обсуждать обвинения с американской стороны во вмешательстве России в выборный процесс в США Вашингтон неоднократно отвергал, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских 24 февраля в интервью изданию Коммерсант.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.
Политика
Трамп заявил, что коронавирус в США «под контролем»
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
Космос
Камеры NASA зафиксировали НЛО, преследующее МКС
Футбол
Роналду забил в 1000-м матче в карьере
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
Авто
Эксперты рассказали, почему не нужен кроссоверам полный привод
Автогиганты в массе своей заменяют раму на несущий кузов, постоянный полный привод уступает место подключаемому, неразрезные мосты в задней подвеске – полузависимой балке.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
Политика
Постпред России в Женеве назвал США крупнейшим должником ООН
Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США являются самым крупным должником перед Организацией Объединённых Наций.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Кобе Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Теннис
Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в первом круге турнира в Дохе, Катар.
Наука
Для совершенствования квантовой оптики используется машинное обучение
Ученые отметили, что их способ помогает повысить показатели восстановления квантового состояния.
Общество
Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
Технологии
Названы способы уберечься от слежки через смартфон
Основным источником заражения являются приложения, скачанные через браузер.
Здоровье
В Общественной палате отметили важность поправок по здравоохранению в конституции
В послании президента было сказано, что строительство новых ФАПов до 90% будет финансироваться государством, а также то, что врач, особенно первичного звена, на селе будет иметь расширенный социальный пакет, — отметил Дайхес.
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Финансы
«Тихая гавань»: иностранные инвесторы полюбили Россию
В обоих случаях спрос втрое превысил предложение. Почему иностранный капитал вдруг горячо полюбил Россию — в материале РИА Новости.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Экономика
Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей
В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".