Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

"В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на шведском самолете наблюдения СААБ-340", - говорится в сообщении.
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Специалисты из Канады и США выполнят наблюдательный полёт над Россией

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США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

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