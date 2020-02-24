Армия и оружие
РИА НовостиСША, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
"В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на шведском самолете наблюдения СААБ-340", - говорится в сообщении.
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Здоровье
Минздрав предложил запечь ценный микроэлемент в хлеб
Минздрав предлагает печь хлеб и хлебобулочные изделия только с использованием йодированной соли.
Армия и оружие
ABC (Испания): как происходило уничтожение русского флота в сражении при Цусиме, самом страшном морском сражении в истории со времен Трафальгара (ABC.es)
Уже на следующий день после самого страшного морского поражения Российской империи, которое произошло в 1905 году в Корейском проливе в ходе Русско-японской войны, испанская пресса вовсю трубила о нем.
Политика
Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу
Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Экономика
Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Происшествия
Мать и дочь решили уволиться из-за стриптиза в морге Петербурга
В Петербурге временно снят с должности заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко на время проверки, которую начали после корпоратива со стриптизом в городском морге.
Спорт
Сборная Англии не приедет на чемпионат мира по бенди 2020 в Иркутск
Сборная команда Великобритании не приедет на чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутск из-за проблем с получением виз, заявил руководитель дирекции по подготовке и проведению мирового первенства Владимир Матиенко 24 февраля сообщает ИА Альтаир.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Культура
Музыкальная группа «Новороссия» выпустила клип о защитниках Донбасса
На День защитника Отечества военно-музыкальный ансамбль народной милиции ЛНР «Новороссия» выпустил музыкальный клип о защитниках Донбасса на песню «Инвалид войны».
Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Происшествия
В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими
Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
Экономика
Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налоги
Снижение торговых доходов власти будут вынуждены компенсировать ростом налоговой нагрузки.
Теннис
Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в первом круге турнира в Дохе, Катар.
Общество
Россиянам хотят разрешить платить рублями на турецких курортах
Москва и Анкара прорабатывают возможность расчета для российских туристов в рублях на турецких курортах, сообщил губернатор Антальи Мунир Каралоглу.
Политика
МИД РФ: США отказываются обсуждать «вмешательство» России в выборы
Предложение обсуждать обвинения с американской стороны во вмешательстве России в выборный процесс в США Вашингтон неоднократно отвергал, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских 24 февраля в интервью изданию Коммерсант.
Происшествия
На Камчатке в ДТП со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла, катаясь на снегоходе, передает РИА Новости.
Игры
Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения
Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Гаджеты
Представлены обновлённые Huawei MateBook X и D
Во время сегодняшнего мероприятия компания Huawei представила обновлённый MateBook X Pro.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.
Спорт
Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»
Общество
Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
Космос
Байконур предложили модернизировать под пуски новой ракеты «Союз-2М»
Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков заявил, что первую площадку космодрома Байконур предложили модернизировать под пуски ракеты "Союз-2М".
Кино
Режиссер сериала «Сваты»: седьмой сезон может стать последним
Политика
Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.