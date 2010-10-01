Экономика

РБКРБК«США — банкрот». Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин и золото

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Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter-аккаунте.
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Общество

Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина

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Происшествия

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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СК начал проверку после обнаружения младенца на лавочке в Подмосковье

Российская газета 09:40
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Происшествия

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости 10:47
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Шоу-бизнес

Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия

Народный артист РСФСР Евгений Петросян в день своего 75-летия впервые показал полугодовалого сына.
Газета.Ru 05:53
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Происшествия

Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью

Житель Рыбинска, убивший дочерей своей сожительницы, изнасиловал их перед смертью. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).
Lenta.ru 08:16
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Политика

Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

США взяли под «плотную опеку» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
РБК 07:15
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Происшествия

Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска.
РИА Новости 09:08
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«Реал» предложил «Тоттенхэму» обменять Деле Алли на Гарета Бэйла

ProstoProSport 02:16
Политика

Кремль заявил, что Лукашенко не просил о поставках нового вооружения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи не просил о поставках нового российского вооружения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:01
Общество

Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правила въезда на территорию РФ будут изменены для иностранцев, которые являются родственниками россиян, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:40
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Политика

ЕС отверг направленные Россией вопросы по делу Навального

В ЕВС заявили, что ждут от российского правительства сотрудничества с ОЗХО по делу Навальному.
РИА Новости 10:44
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Политика

Победивший с помощью сторонников Навального депутат пойдет в «Единую Россию»

Депутат Александр Мухарицын, избранный в городской совет Новосибирска с помощью проекта Алексея Навального «Умное голосование», войдет в партию «Единая Россия».
Lenta.ru 10:35
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Общество

Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.
Газета.Ru 03:28
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Шоу-бизнес

Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как "Тарзан", удалил из соцсети признание в том, что он изменил Наташе Королевой.
РИА Новости 07:31
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Общество

Николя Саркози отметил колоссальное развитие Москвы в последние годы

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Москва является одним из самых современных городов Европейского континента.
Москва 24 08:47
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Фигурное катание

Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

РИА Новости 04:19
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Политика

Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»

Посольство РФ в Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.
ТАСС 10:01
Экономика

«Проект» узнал о квартире депутата Фетисова в Trump Hotel в Нью-Йорке

Семья депутата Госдумы Вячеслава Фетисова владеет квартирой Trump International Hotel & Tower в Нью-Йорке стоимостью 6,4 миллиона долларов.
Компания 03:53
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Политика

Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
РИА Новости 08:44
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Гаджеты

Apple повысила в России цены на гаджеты

«ФедералПресс» напоминает, что ране компания Apple опубликовала цены на новые гаджеты.
ФедералПресс 08:11
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Происшествия

В Турции за избиение медсестры арестовали трех гражданок России

Анкара, 16 сентября 2020, 04:21 — REGNUM Три гражданки РФ были арестованы в пятизвездочном отеле в турецком городе Анталье за избиение медсестры тапками, сообщает издание Hurriyet.
REGNUM вчера в 21:21
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Общество

Госдума отказалась вводить в России юлианский календарь

Госдума РФ отклонила законопроект ЛДПР, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего сейчас григорианского.
BFM.ru 09:48
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Экономика

ЦБ ввел стандарт предоставления информации о вкладах, картах и ячейках

ЦБ ввел стандарт предоставления информации о вкладах, картах и ячейках Центробанк опубликовал ключевые информационные документы (КИД) для 13 банковских продуктов.
Коммерсантъ вчера в 15:20
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Общество

На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».
РБК 04:35
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Политика

Путин обсудит с Миллером итоги работы «Газпрома» за полгода

РИА Новости 06:02
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Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой женится на телеведущей

Некоторые подписчики предположили, что «Волочкова будет в бешенстве».
Evo-rus.com вчера в 10:11
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Общество

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Порт Мукран служит логистической базой для достройки газопровода: ранее в порт Германии прибыло флагманское судно – трубоукладчик "Академик Черский".
Вести.Ru 02:45
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Политика

В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.
RT на русском 10:59
Экономика

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru 02:24
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Роберт Кийосаки
Американский предприниматель
Американский предприниматель, инвестор, писатель и оратор-мотиватор. Автор ряда книг по инвестированию, включая бестселлер «Богатый папа, бедный папа». Финансовый обозреватель на Yahoo Finance. Основатель Rich Dad Company - частной образовательной компании, предлагающей обучение в области личных финансов и бизнес-образование. Обучение ведётся с помощью книг, вебинаров, видеоблога, аудиоподкастов, настольных и онлайн игр, семинаров, личного блога, коучинга и воркшопов. Он также является создателем игры «Cashflow» и онлайн-игр для обучения взрослых и детей финансовым и бизнес-понятиям.
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Близнецы, американские гребцы и предприниматели. Их главными достижениями в спорте являются золото Панамериканских игр 2007 в восьмёрке с рулевым и выход в финал двоек на Пекинской Олимпиаде. Братья являются основателями социальной сети «ConnectU», долгое время они судились с Марком Цукербергом, настаивая на том, что он украл идею их сайта для своей сети «Facebook».
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