Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter-аккаунте.

Происшествия СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии. 592

Политика Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США США взяли под «плотную опеку» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости». 710

Политика Кремль заявил, что Лукашенко не просил о поставках нового вооружения Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи не просил о поставках нового российского вооружения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Происшествия В Турции за избиение медсестры арестовали трех гражданок России Анкара, 16 сентября 2020, 04:21 — REGNUM Три гражданки РФ были арестованы в пятизвездочном отеле в турецком городе Анталье за избиение медсестры тапками, сообщает издание Hurriyet. 278

Общество Госдума отказалась вводить в России юлианский календарь Госдума РФ отклонила законопроект ЛДПР, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего сейчас григорианского. 2

Общество На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации». 429