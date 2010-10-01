Экономика
РБК«США — банкрот». Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин и золото
Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter-аккаунте.
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Происшествия
СК начал проверку после обнаружения младенца на лавочке в Подмосковье
Российская газета 09:40
Происшествия
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости 10:47
Шоу-бизнес
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Народный артист РСФСР Евгений Петросян в день своего 75-летия впервые показал полугодовалого сына.
Газета.Ru 05:53
Происшествия
Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью
Житель Рыбинска, убивший дочерей своей сожительницы, изнасиловал их перед смертью. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).
Lenta.ru 08:16
Политика
Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США
США взяли под «плотную опеку» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
РБК 07:15
Происшествия
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска.
РИА Новости 09:08
Футбол
«Реал» предложил «Тоттенхэму» обменять Деле Алли на Гарета Бэйла
ProstoProSport 02:16
Политика
Кремль заявил, что Лукашенко не просил о поставках нового вооружения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи не просил о поставках нового российского вооружения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правила въезда на территорию РФ будут изменены для иностранцев, которые являются родственниками россиян, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:40
Политика
ЕС отверг направленные Россией вопросы по делу Навального
В ЕВС заявили, что ждут от российского правительства сотрудничества с ОЗХО по делу Навальному.
РИА Новости 10:44
Политика
Победивший с помощью сторонников Навального депутат пойдет в «Единую Россию»
Депутат Александр Мухарицын, избранный в городской совет Новосибирска с помощью проекта Алексея Навального «Умное голосование», войдет в партию «Единая Россия».
Lenta.ru 10:35
Общество
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.
Газета.Ru 03:28
Шоу-бизнес
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой
Певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как "Тарзан", удалил из соцсети признание в том, что он изменил Наташе Королевой.
РИА Новости 07:31
Общество
Николя Саркози отметил колоссальное развитие Москвы в последние годы
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Москва является одним из самых современных городов Европейского континента.
Москва 24 08:47
Политика
Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»
Посольство РФ в Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.
ТАСС 10:01
Экономика
«Проект» узнал о квартире депутата Фетисова в Trump Hotel в Нью-Йорке
Семья депутата Госдумы Вячеслава Фетисова владеет квартирой Trump International Hotel & Tower в Нью-Йорке стоимостью 6,4 миллиона долларов.
Компания 03:53
Политика
Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
РИА Новости 08:44
Гаджеты
Apple повысила в России цены на гаджеты
«ФедералПресс» напоминает, что ране компания Apple опубликовала цены на новые гаджеты.
ФедералПресс 08:11
Происшествия
В Турции за избиение медсестры арестовали трех гражданок России
Анкара, 16 сентября 2020, 04:21 — REGNUM Три гражданки РФ были арестованы в пятизвездочном отеле в турецком городе Анталье за избиение медсестры тапками, сообщает издание Hurriyet.
REGNUM вчера в 21:21
Общество
Госдума отказалась вводить в России юлианский календарь
Госдума РФ отклонила законопроект ЛДПР, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего сейчас григорианского.
BFM.ru 09:48
Экономика
ЦБ ввел стандарт предоставления информации о вкладах, картах и ячейках
ЦБ ввел стандарт предоставления информации о вкладах, картах и ячейках Центробанк опубликовал ключевые информационные документы (КИД) для 13 банковских продуктов.
Коммерсантъ вчера в 15:20
Общество
На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб
Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».
РБК 04:35
Политика
Путин обсудит с Миллером итоги работы «Газпрома» за полгода
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей
Некоторые подписчики предположили, что «Волочкова будет в бешенстве».
Evo-rus.com вчера в 10:11
Общество
Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию
Порт Мукран служит логистической базой для достройки газопровода: ранее в порт Германии прибыло флагманское судно – трубоукладчик "Академик Черский".
Вести.Ru 02:45
Политика
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.
RT на русском 10:59
Экономика
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru 02:24