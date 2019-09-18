Политика
REGNUMСША активируют против Венесуэлы «пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
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Ситуация в Венесуэле вынудила США и союзников активировать «Пакт Рио»
Московский Комсомолецвчера в 19:38
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
WMJ.ru вчера в 14:47
Происшествия
Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи
Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Рядом с палатой Анастасии Заворотнюк, которая остается под контролем медиков в одной из частных клиник столицы, начала дежурить охрана.
Телепрограмма 05:20
Общество
Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября
Изменения коснутся как порядка ухода, так и выплат отпускных С 1 октября в России изменятся правила по уходу сотрудниками в отпуск, сообщает "Федерал-пресс".
АМИТЕЛ 16 сентября в 03:32
Футбол
Игрок «Зенита» Азмун получил травму в матче против «Лиона»
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун получил травму в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона".
МК-Спорт 05:02
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Общество
В Сети высмеяли Савченко из-за фотосессии в бирюзовом платье
Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
РИА Новости 04:14
Общество
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Фигурное катание
Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 16 сентября в 03:51
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Наука
Квантовая телепортация вышла на новый уровень
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Авто
Luxgen представил новый большой кроссовер Luxgen URX
Внешность Luxgen URX выполнена в новом фирменном стиле марки с двухъярусной головной оптикой и хромированной радиаторной решёткой.
Tvoe-avto.com 02:29
Общество
Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56
Политика
Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Экономика
США предрекли газовую победу над Россией
США в перспективе ближайших 10 лет выйдут на второе место в мире по производству сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Россию.
Lenta.ru 03:56