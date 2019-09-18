Политика

REGNUMREGNUMСША активируют против Венесуэлы «пакт Рио»

США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
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