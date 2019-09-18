Политика
REGNUMСША активируют против Венесуэлы «пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
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Ситуация в Венесуэле вынудила США и союзников активировать «Пакт Рио»
Московский Комсомолецвчера в 19:38
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:29, Вашингтон
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Общество
Дата опроса о храме Святой Екатерины перенесена из-за школьников
Дата проведения общегородского опроса о строительстве храма Святой Екатерины будет перенесена на 13 октября.
URA.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась бросить работу из-за смертельного диагноза
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал, что смертельная болезнь дала о себе знать весной, когда актриса находилась в Польше.
ТВ Центр 03:14
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать белое вино
Роскачество опубликовали рекомендации по выбору белого вина. Отмечается, что в основном россияне предпочитают покупать итальянские вина.
РИА Новости 01:19
Экономика
Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить
Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 01:52
Политика
Сноуден заявил о попытках ФСБ завербовать его после приезда в Россию
Бывший сотрудник агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден в своей книге Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история») рассказал, что российские спецслужбы пытались завербовать его в 2013 году, пишет «РИА Новости».
РБК 04:15
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР, один из них получил огнестрельные ранения - СК.
ТАСС 04:21
Наука
Как выпрыгнуть из поезда на ходу и выжить: научный метод
«Популярная механика» проконсультировалась с доцентом-физиком Юго-Восточного Луизианского Университета Реттом Алленом, который предложил несколько простых, но при этом научно обоснованных мер по минимизации увечий во время столь рискованного мероприятия.
Популярная механика 02:18
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
RuNews24.ru 03:53
Музыка
В Сети затравили КВНщиц, пошутивших про Кузбасс на Первом канале
Многих смутило, что в конкурсе «Визитная карточка» в песне от женской команды из Иркутска прозвучала строчка «Мы на Кузбассе уголь добывали».
Сибдепо вчера в 21:05
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК вчера в 00:00
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском вчера в 08:36
Экономика
Бурятские предприятия могут перейти на четырехдневную рабочую неделю
Девять предприятий в Республике Бурятия, участвующие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", могут принять участие в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели.
Российская газета 03:23
Происшествия
Суд оштрафовал получившего перелом ноги в день акции дизайнера
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией протеста 27 июля.
РБК вчера в 10:45
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Андрееву и Бондарчука поженил Хабенский
Регистратором выступил актер Константин Хабенский.
Газета.Ru 04:21
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Финансы
Банкам предложили заработать на Системе быстрых платежей
Национальная система платежных карт (НСПК) предложила банкам, присоединившимся к созданной Банком России Системе быстрых платежей (СБП), новый способ заработка.
Российская газета 04:18
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
Российская газета 01:45
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в изнасиловании на Фурманова
В Екатеринбурге задержали двух подозреваемых в изнасиловании девушки на улице Фурманова.
УралПолит.Ru 04:17