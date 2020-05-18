Коронавирус
REGNUMСША безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
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Трамп говорил, что после того, как США наладит массовое производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается.
— Сергей Рябков, российский дипломатИнтерфакс 06:23
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