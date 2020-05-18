Трамп говорил, что после того, как США наладит массовое производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается.

Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.

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Политика Власти США назвали $2 млрд слишком малым взносом Китая Напомним, 18 мая председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ближайшие два года выделить два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса.

Политика Владимир Путин обратился к жителям Дагестана Сегодня Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководством и представителями общественности Дагестана обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе. 3

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