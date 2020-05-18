Коронавирус

REGNUMREGNUMСША безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
Читать в источнике
Комментировать214
Сергей Рябков
Трамп говорил, что после того, как США наладит массовое производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается.
— Сергей Рябков, российский дипломатИнтерфакс 06:23

Подробнее о событии

«РИА Новости» узнало о поставке 200 аппаратов ИВЛ из США в Россию

РБК15:34

США направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ

Коммерсантъ15:22

США отправят в Россию аппараты ИВЛ

Lenta.ru14:51

США бесплатно поставят в Россию 200 аппаратов ИВЛ

Московский Комсомолец15:10

США предоставят России 200 аппаратов ИВЛ

ТАСС14:51

США поставят в Россию 200 аппаратов ИВЛ

Известия14:36

США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ

РИА Новости14:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Гаджеты

Планшет Honor Tab V6 получил поддержку Wi-Fi 6+ и 5G

Megaobzor.com 12:56
Наука

Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории

По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13.
Известия 17:01
Единоборства

Рэндлман будет введён в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман будет введён в Зал славы UFC, сказано в заявлении пресс-службы организации на странице промоушена в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 09:53
Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM 15:43
254
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
913
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,5K
Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
151
Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online 08:19
440
Технологии

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six

Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13
20
Общество

В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем

Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного.
Невские Новости 02:05
48
Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
28
Общество

До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
НТВ вчера в 10:25
248
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
5
Общество

Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
17
Шоу-бизнес

Колготки и лифчик: новый наряд Кардашьян на карантине

Wday.ru 03:05
Здоровье

Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы

Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Уфа 15:26
32
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
69
Общество

Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая

В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
233
Игры

В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy

В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
3,7K
Общество

746 случаев коронавируса подтверждено в Иркутской области к 19 мая

Всего на 18 мая в регионе 746 подтвержденных случаев COVID, сообщили в оперативном штабе.
Иркутск Сегодня 21:35
9
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы

В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
437
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
72
Общество

Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
ТАСС 08:30
31
Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
1K
Политика

Владимир Путин обратился к жителям Дагестана

Как сообщает источник, накануне прошло совещание в формате онлайн, в котором Глава Государства В.Путин обратился к дагестанцам.
Голос времени 16:14
12
Гаджеты

Появился новый предположительный дизайн смартфона iPhone 12

В Сети опубликовали рендерные изображения нового не анонсированного смартфона iPhone 12.
Rusargument 05:11
7
Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
4
Технологии

Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor вчера в 03:55
10
Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
101
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное