Армия и оружие
РИА НовостиСША будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии
США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Глава Пентагона пообещал «ответить силой» на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии
Комсомольская правда14:33
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
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Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro.
РИА Новости 14:13
Технологии
Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
3DNews 26 октября в 15:34
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
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В Госдуме рассказали о наказании за пропаганду наркотиков в Сети
Депутаты Госдумы рассказали, какое наказание может быть установлено за склонение к употреблению наркотиков, в том числе через Интернет, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 14:09
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «дочки» «Газпрома» в Амстердаме
Компания «Нафтогаз Украины» сообщила об аресте 100% акций дочерней компании «Газпрома», которая отвечает за строительство черноморского газопровода «Турецкий поток».
Мой Брянск 25 октября в 10:17
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Скончался художник Николай Касаткин
На 88-ом году жизни скончался художник Николай Касаткин.
Вечерняя Москва 14:40
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Ребенка из горящего авто спас танкист Чебаркульской дивизии
Ребенка из горящего автомобиля на Южном Урале спас командир танкового взвода Чебаркульской дивизии – руководство ГИБДД Челябинской области будет ходатайствовать перед командованием Центрального военного округа о награждении лейтенанта Османа Мамутова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 06:45
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Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 02:46
Футбол
Реднаппа отвезли в больницу из-за застрявшего в ухе наушника
После выступления британского специалиста съемочная группа не смогла извлечь из его уха наушник, после чего 72-летнего британца забрали в больницу.
Матч ТВ 13:27
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
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Северсталь — СКА 1:1 (Серия буллитов)
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Нева Спорт 14:24
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
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Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 26 октября в 15:56
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В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.
RT на русском 13:59
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Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.
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Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
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Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей из-за пожара
В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей из-за лесного пожара. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 11:52
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
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За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
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«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Ромы» Жезуса
Защитник «Ромы» Жуан Жезус попал в сферу интересов петербургского «Зенита».
Нева Спорт 14:43
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Samsung Galaxy S10 получили популярную функцию iPhone 11
В последнем обновлении операционной системы Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+ получили возможность съёмки селфи в замедленном режиме slo mo.
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