Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии

США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии

РИА Новости13:46

Глава Пентагона заявил о защите нефтяных месторождений в Сирии

Московский Комсомолец13:43

США пригрозили «ответить силой» на попытки захвата нефтяных полей в Сирии

Взгляд.ру13:29

Глава Пентагона пообещал «ответить силой» на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии

Комсомольская правда14:33

Эспер завил об ответных мерах США на захвата нефтяных месторождений в Сирии

Газета.Ru14:35

США намерены продолжать защищать нефтяные поля в Сирии

News.ru14:40

США будут защищать нефтяные поля в Сирии от любых противников

Ридус14:04
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Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
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После выступления британского специалиста съемочная группа не смогла извлечь из его уха наушник, после чего 72-летнего британца забрали в больницу.
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Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
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Северсталь — СКА 1:1 (Серия буллитов)

Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

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Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»

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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
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В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей из-за пожара

В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей из-за лесного пожара. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
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Защитник «Ромы» Жуан Жезус попал в сферу интересов петербургского «Зенита».
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В последнем обновлении операционной системы Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+ получили возможность съёмки селфи в замедленном режиме slo mo.
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