Политика
Российская газетаСША частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану. Это произошло по запросу американского госсекретаря Майка Помпео. Целью данных мер является "предотвращение получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США".
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Культура
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Футбол
Комбаров назвал Сталина культовым вождем
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей
Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
Гаджеты
«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны
В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
Политика
Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию
Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Общество
Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной
Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Культура
СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»
В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
Единоборства
Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении
Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде».
Финансы
Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Происшествия
Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Общество
Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни
Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Космос
С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA
Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Политика
Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет
Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.