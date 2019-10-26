Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану. Это произошло по запросу американского госсекретаря Майка Помпео. Целью данных мер является "предотвращение получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США".
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В МИД Кубы прокомментировали сокращение авиарейсов из США

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Отмена рейсов из США вредит отношениям между народами, заявили в МИД Кубы

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RT на русскомвчера в 19:38

Госдепартамент: США приостановили полеты во все города Кубы, кроме Гаваны

Вести.Ruвчера в 18:59
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RT на русском 00:39
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Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
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Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.
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Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»

В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
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Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении

Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде».
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Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

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Газета.Ru вчера в 11:23
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Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет

Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
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