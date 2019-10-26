Политика
Российская газетаСША частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану. Это произошло по запросу американского госсекретаря Майка Помпео. Целью данных мер является "предотвращение получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США".
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Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Политика
Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 04:49
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Авто
Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:20
Технологии
Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»
РЕН ТВ вчера в 19:12
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
РИА Новости 01:33
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18
Общество
На эсэмэски степным орлам собрано более 100 тысяч рублей
Орлы под наблюдением: россияне перечислили уже более 100 тысяч рублей на оплату СМС для слежения за пернатыми хищниками.
Вести.Ru 02:50
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Финансы
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Футбол
Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро
Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро.
Soccer.ru 03:20
Общество
Названы продукты, которыми люди травятся чаще всего
Испанские диетологи назвали пять продуктов, которые при неправильном хранении или приготовлении, чаще других провоцируют развитие опасных заболеваний.
Народные новости 02:21
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости 24 октября в 18:13
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Армия и оружие
Комплексы С-400 перебросили в Сербию для проведения маневров
«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении Минобороны.
Daily Storm 24 октября в 05:28
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare.
REGNUM 23 октября в 07:51
Политика
Пекин и Вашингтон провели переговоры по ряду двусторонних документов
По итогам разговора китайское ведомство сообщило, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов завершены.
Московский Комсомолец вчера в 23:38
Общество
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Аргументы недели вчера в 00:41
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 24 октября в 13:31
Армия и оружие
«Чтобы соответствовала конституции»: на Украине решили понизить планку призывного возраста
Начальник отделения комплектования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко заявил о том, что планка призывного возраста будет приведена к «конституционному варианту».
Военное обозрение 01:44
Культура
Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21