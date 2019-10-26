Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану. Это произошло по запросу американского госсекретаря Майка Помпео. Целью данных мер является "предотвращение получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В МИД Кубы прокомментировали сокращение авиарейсов из США

ТАССвчера в 18:29

Отмена рейсов из США вредит отношениям между народами, заявили в МИД Кубы

РИА Новостивчера в 19:46

США решили наказать Кубу запретом полетов на большую часть острова

РБКвчера в 19:13

США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны

Коммерсантъвчера в 19:02

МИД Кубы прокомментировал ужесточение авиасообщения со стороны США

Известиявчера в 22:42

США приостанавливают полёты на Кубу

RT на русскомвчера в 19:38

Госдепартамент: США приостановили полеты во все города Кубы, кроме Гаваны

Вести.Ruвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Известия 03:54
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Политика

Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 04:49
Транспорт

Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

ТАСС вчера в 17:15
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Авто

Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:20
Технологии

Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»

РЕН ТВ вчера в 19:12
Происшествия

Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
РИА Новости 01:33
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18
Общество

На эсэмэски степным орлам собрано более 100 тысяч рублей

Орлы под наблюдением: россияне перечислили уже более 100 тысяч рублей на оплату СМС для слежения за пернатыми хищниками.
Вести.Ru 02:50
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Финансы

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Футбол

Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро

Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро.
Soccer.ru 03:20
Общество

Названы продукты, которыми люди травятся чаще всего

Испанские диетологи назвали пять продуктов, которые при неправильном хранении или приготовлении, чаще других провоцируют развитие опасных заболеваний.
Народные новости 02:21
Футбол

Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии

Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости 24 октября в 18:13
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Политика

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Армия и оружие

Комплексы С-400 перебросили в Сербию для проведения маневров

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении Минобороны.
Daily Storm 24 октября в 05:28
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare.
REGNUM 23 октября в 07:51
Армия и оружие

«Би-би-си» сообщила об пропаже в Сирии 50 россиянок с детьми

Газета.Ru 04:13
Политика

Пекин и Вашингтон провели переговоры по ряду двусторонних документов

По итогам разговора китайское ведомство сообщило, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов завершены.
Московский Комсомолец вчера в 23:38
Общество

Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Аргументы недели вчера в 00:41
Фигурное катание

Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 24 октября в 13:31
Армия и оружие

«Чтобы соответствовала конституции»: на Украине решили понизить планку призывного возраста

Начальник отделения комплектования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко заявил о том, что планка призывного возраста будет приведена к «конституционному варианту».
Военное обозрение 01:44
Культура

Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное