Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны

США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны. Авиакомпаниям дано 45 дней на отмену всех запланированных рейсов. Ограничение коснулось девяти кубинских аэропортов.
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В МИД Кубы прокомментировали сокращение авиарейсов из США

ТАССвчера в 18:29

Отмена рейсов из США вредит отношениям между народами, заявили в МИД Кубы

РИА Новостивчера в 19:46

МИД Кубы прокомментировал ужесточение авиасообщения со стороны США

Известиявчера в 22:42

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Коммерсантъвчера в 19:02

США приостанавливают полёты на Кубу

RT на русскомвчера в 19:38

Госдепартамент: США приостановили полеты во все города Кубы, кроме Гаваны

Вести.Ruвчера в 18:59

США приостановили авиарейсы на Кубу

Комсомольская правдавчера в 18:39
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Происшествия

В ДТП в Алтайском крае погибли восемь человек

BFM.ru 02:08
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Бразилия отказалась признать результаты выборов в Боливии

Бразилия не признает результаты выборов в Боливии до того, как будет решен вопрос о проверке их результатов Организацией американских государств (ОАГ).
ТАСС вчера в 21:34
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Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

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RT на русском 00:39
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Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

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ТАСС вчера в 23:06
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В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
ТАСС Спорт вчера в 10:09
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Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru 24 октября в 12:50
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Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине

Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".
РИА Новости 01:32
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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru вчера в 09:28
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Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций

В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.
Телеканал 360° 24 октября в 18:50
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
Шоу-бизнес

Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске

Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
Комсомольская правда вчера в 08:02
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Врач дала советы по сохранению здоровья при сидячей работе

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Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

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Финансы

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В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
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Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

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Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Авто

Представлен Volkswagen Golf нового поколения

Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
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На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»

Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
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"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Канделаки высмеяла список «самых востребованных профессий»

Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.
РИА Новости вчера в 13:39
Армия и оружие

СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
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Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

ТАСС вчера в 17:15
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Восемь человек погибли в Японии из-за ливней

По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
RT на русском вчера в 21:47
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Hyundai в ноябре запустит автономные автомобили в Калифорнии

Pony.ai, поддерживаемая Sequoia Capital, которая имеет партнерские отношения с Toyota, будет строить с Hyundai автономные системы, в то время как Via будет разрабатывать приложения для мобильных телефонов.
SpeedMe вчера в 14:35
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