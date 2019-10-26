Политика
КоммерсантъСША приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны
США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны. Авиакомпаниям дано 45 дней на отмену всех запланированных рейсов. Ограничение коснулось девяти кубинских аэропортов.
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Политика
Бразилия отказалась признать результаты выборов в Боливии
Бразилия не признает результаты выборов в Боливии до того, как будет решен вопрос о проверке их результатов Организацией американских государств (ОАГ).
ТАСС вчера в 21:34
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 24 октября в 08:54
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
ТАСС Спорт вчера в 10:09
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru 24 октября в 12:50
Общество
Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине
Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".
РИА Новости 01:32
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Lenta.ru вчера в 08:28
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН 24 октября в 02:51
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru вчера в 09:28
Политика
Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций
В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.
Телеканал 360° 24 октября в 18:50
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
Комсомольская правда вчера в 08:02
Здоровье
Врач дала советы по сохранению здоровья при сидячей работе
ФедералПресс вчера в 05:26
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru 24 октября в 19:12
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета 24 октября в 01:25
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 24 октября в 13:47
Футбол
На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»
Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
РБК вчера в 10:52
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество
Канделаки высмеяла список «самых востребованных профессий»
Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.
РИА Новости вчера в 13:39
Армия и оружие
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии
Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
Газета.Ru вчера в 23:28
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
Происшествия
Восемь человек погибли в Японии из-за ливней
По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
RT на русском вчера в 21:47
Технологии
Hyundai в ноябре запустит автономные автомобили в Калифорнии
Pony.ai, поддерживаемая Sequoia Capital, которая имеет партнерские отношения с Toyota, будет строить с Hyundai автономные системы, в то время как Via будет разрабатывать приложения для мобильных телефонов.
SpeedMe вчера в 14:35