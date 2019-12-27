Политика
Российская газетаСША дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.
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Хоккей
Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации
Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
Футбол
Бакаев признался, что ему стыдно за результаты «Спартака»
Футболист московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своей реакции на результаты команды в первой части сезона.
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Шоу-бизнес
Пугачева прокомментировала сообщения о смерти Волчек
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Хоккей
Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»
Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Шоу-бизнес
Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о почетной натурализации американского актера Тома Хэнкса.
Музыка
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Фигурное катание
Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Армия и оружие
Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу
«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
Политика
Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году
«Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против «Северного потока – 2» не оставили от них камня на камне», — написал Пушков в своем Twitter.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для операционных систем iOS и Android появилась ещё одна функция.
Футбол
«Барса» выиграла 289 матчей в 2010-х. Больше всех в лигах топ-5
«Барселона» подвела итоги уходящего десятилетия. Каталонский клуб выиграл больше матчей, чем любая другая команда в лигах топ-5.
Общество
Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Спорт
РУСАДА направило WADA письмо с претензиями к санкциям против России
Российское антидопинговое агентство направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Авто
УАЗ оснастит «Русский Prado» электронным ручником
Общество
Подозреваемых во взрывах освободили из-под стражи в Одессе
В Одессе из-под стражи освобождены 11 человек, которых украинские власти считают террористами, сообщил источник в СБУ.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Спорт
Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»
Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.