Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.
Читать в источнике
Комментировать545

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: суббота, 28 декабря

Интерфакс00:33

Госдеп напомнил о сроках избежания санкций из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 13:43

США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 12:52

Госдеп дал подрядчикам «Северного потока – 2» месяц на остановку работ

Известиявчера в 12:54

США назвали условия, при которых подрядчики «Северного потока - 2» не подпадут под санкции

ТАССвчера в 12:52

США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ

RT на русскомвчера в 12:49

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Lenta.ruвчера в 12:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Происшествия

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

РИА Новости 00:38
Хоккей

Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации

Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
МК-Спорт 26 декабря в 09:38
Футбол

Бакаев признался, что ему стыдно за результаты «Спартака»

Футболист московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своей реакции на результаты команды в первой части сезона.
РИА Новости вчера в 03:34
Хоккей

Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии

News.ru 26 декабря в 11:47
Шоу-бизнес

Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Суть событий вчера в 01:29
Шоу-бизнес

Пугачева прокомментировала сообщения о смерти Волчек

Газета.Ru 26 декабря в 15:47
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Хоккей

Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»

Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
РИА Новости 00:19
Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Вести.Ru вчера в 18:14
Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста вчера в 12:44
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о почетной натурализации американского актера Тома Хэнкса.
РБК 01:11
Музыка

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 16:41
Фигурное катание

Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Rambler News Service вчера в 11:04
Армия и оружие

Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу

«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
REGNUM вчера в 07:03
Политика

Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году

«Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против «Северного потока – 2» не оставили от них камня на камне», — написал Пушков в своем Twitter.
Известия вчера в 19:55
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для операционных систем iOS и Android появилась ещё одна функция.
Газета Кемерова вчера в 12:03
Футбол

«Барса» выиграла 289 матчей в 2010-х. Больше всех в лигах топ-5

«Барселона» подвела итоги уходящего десятилетия. Каталонский клуб выиграл больше матчей, чем любая другая команда в лигах топ-5.
Sports.ru вчера в 16:11
Общество

Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
РИА Новости вчера в 19:18
Экономика

Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец 26 декабря в 09:55
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Спорт

РУСАДА направило WADA письмо с претензиями к санкциям против России

Российское антидопинговое агентство направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Общественное телевидение России вчера в 10:58
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

РИА Новости вчера в 23:43
Политика

На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Pravda.Ru вчера в 08:40
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 26 декабря в 03:46
Авто

УАЗ оснастит «Русский Prado» электронным ручником

Car.ru вчера в 09:57
Общество

Подозреваемых во взрывах освободили из-под стражи в Одессе

В Одессе из-под стражи освобождены 11 человек, которых украинские власти считают террористами, сообщил источник в СБУ.
Взгляд.ру вчера в 21:35
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК вчера в 08:47
Спорт

Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»

Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
РИА Новости вчера в 16:15
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное