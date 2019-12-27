Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.
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США назвали условия, при которых подрядчики «Северного потока - 2» не подпадут под санкции

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В Совфеде оценили требование США к подрядчикам «Северного потока – 2»

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Госдеп дал подрядчикам «Северного потока – 2» месяц на остановку работ

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В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
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В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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Политика

В Российском технологическом университете сдают зачеты по перекодировке национального сознания и боевым мемам

Издание отмечает, что псевдонаучные концепции и теории заговора включил в программу бывший преподаватель Высшей школы КГБ, который возглавляет кафедру "информационное противоборство".
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РИА Новости 14:10
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Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
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МОК о пересмотре дел оправданных россиян: все варианты возможны

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не исключает любого варианта развития событий относительно дел российских спортсменов, уже выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане.
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Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Энергетика

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Министр энергетики Александр Новак допустил выход России из главного международного соглашения по добыче нефти ОПЕК+ в 2020 году.
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Главную опасность для хищниц представляют даже не повышенные температуры, а растущая кислотность океана.
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Врач напомнил о вреде и пользе потребления чая

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал, как чай влияет на человеческий организм, а также развеял миф о вреде чая в пакетиках.
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Превзошла себя. Фигуристка Косторная превысила свой же мировой рекорд

Представительница женского одиночного фигурного катания, обладательница Гран-при 2019 Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд на чемпионате России в Красноярске.
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Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 07:12
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Ритейлер DNS построит город на Дальнем Востоке

Ритейлер DNS собирается построить город на 20-25 тысяч жителей возле территории опережающего развития Надеждинская во Владивостокской агломерации.
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В Алматы разбился пассажирский самолет

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с российской стороной по газу продолжаются, еще необходим день-два.
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Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
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В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
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Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
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