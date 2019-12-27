Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.
Читать в источнике
Комментировать475

Подробнее о событии

Российский сенатор оценил заявления Госдепа США по «Северному потоку — 2»

REGNUMвчера в 22:05

В Совфеде ответили на заявление США по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 13:16

Госдеп дал подрядчикам «Северного потока – 2» месяц на остановку работ

Известиявчера в 12:54

США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 12:52

США назвали условия, при которых подрядчики «Северного потока - 2» не подпадут под санкции

ТАССвчера в 12:52

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Lenta.ruвчера в 12:41

Госдеп напомнил о сроках избежания санкций из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 13:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

На авиационном заводе в Канзасе прогремел мощный взрыв

На авиационном заводе, расположенном в американском городе Уичита (штат Канзас), прогремел мощный взрыв.
Свободная Пресса вчера в 13:05
Общество

Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака

Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Российская газета 26 декабря в 23:28
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ

RuNews24.ru вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 26 декабря в 06:12
Здоровье

В Южно-Сахалинске провели операцию на сердце, после которой пациент уже через час дал интервью

Всего через час после сложнейшей операции на сердце пациент Константин Масюк дал интервью.
Сахалин.Инфо вчера в 04:17
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС вчера в 11:56
Общество

Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
РИА Новости вчера в 19:18
Музыка

Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 19:03
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Биатлон

Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»

Чемпионат 26 декабря в 05:43
Экономика

Минтруд РФ: с 1 января индексация пенсий будет произведена на 6,6%

На сайте Минтруда РФ опубликовано сообщение, в котором содержится информация о пенсиях, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post вчера в 03:25
Музыка

People назвал 10 лучших альбомов 2019 года

Названа десятка лучших альбомов 2019 года по версии журнала People.
Газета.Ru вчера в 23:44
Общество

В США оштрафовали авиакомпанию Lufthansa на $6,4 млн

Летом авиакомпания Lufthansa решила прекратить полеты в египетский Каир из соображений безопасности.
Известия 00:10
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Наука

Лучшее за день. 27 декабря

Как быстро можно «включить» электрический ток, где раскинется «Долина Менделеева» и каким образом вес может помочь в борьбе с раком, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 15:29
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.
РБК вчера в 23:42
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета вчера в 12:32
Технологии

Microsoft может ввести подписку на операционную систему Windows 10

Как сообщает ToDay News Ufa источник WindowsUnited, по некоторым данным компания Microsoft так вдохновилась успехом Оffісе 365, что планирует распространять Windows 10 по подписке.
ToDay News Ufa вчера в 14:14
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью

Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости вчера в 04:58
Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Вести.Ru вчера в 18:14
Политика

Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений

1 февраля 2019 года США официально уведомили Россию о приостановлении положений ДРМСД, объяснив свое решение регулярным нарушением со стороны России условий договора.
РБК вчера в 21:16
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Srnsk вчера в 11:05
Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Вести.Ru вчера в 14:16
Кино

Видео сражения русских фанатов «Звездных войн» впечатляет больше, чем фильм

Ловкие парни из московской «Школы саберфайтинга» сразились на «световых мечах» на чемпионате мира по фехтованию и умудрились впечатлить многих пользователей соцсетей больше, чем последний фильм новой трилогии.
Ридус 26 декабря в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное