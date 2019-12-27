Политика
Российская газетаСША дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.
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Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Происшествия
На авиационном заводе в Канзасе прогремел мощный взрыв
На авиационном заводе, расположенном в американском городе Уичита (штат Канзас), прогремел мощный взрыв.
Общество
Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака
Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Здоровье
В Южно-Сахалинске провели операцию на сердце, после которой пациент уже через час дал интервью
Всего через час после сложнейшей операции на сердце пациент Константин Масюк дал интервью.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Общество
Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Музыка
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Биатлон
Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»
Экономика
Минтруд РФ: с 1 января индексация пенсий будет произведена на 6,6%
На сайте Минтруда РФ опубликовано сообщение, в котором содержится информация о пенсиях, передает корреспондент The Moscow Post.
Музыка
People назвал 10 лучших альбомов 2019 года
Названа десятка лучших альбомов 2019 года по версии журнала People.
Общество
В США оштрафовали авиакомпанию Lufthansa на $6,4 млн
Летом авиакомпания Lufthansa решила прекратить полеты в египетский Каир из соображений безопасности.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Наука
Лучшее за день. 27 декабря
Как быстро можно «включить» электрический ток, где раскинется «Долина Менделеева» и каким образом вес может помочь в борьбе с раком, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крыма
В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Технологии
Microsoft может ввести подписку на операционную систему Windows 10
Как сообщает ToDay News Ufa источник WindowsUnited, по некоторым данным компания Microsoft так вдохновилась успехом Оffісе 365, что планирует распространять Windows 10 по подписке.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Политика
Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений
1 февраля 2019 года США официально уведомили Россию о приостановлении положений ДРМСД, объяснив свое решение регулярным нарушением со стороны России условий договора.
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Кино
Видео сражения русских фанатов «Звездных войн» впечатляет больше, чем фильм
Ловкие парни из московской «Школы саберфайтинга» сразились на «световых мечах» на чемпионате мира по фехтованию и умудрились впечатлить многих пользователей соцсетей больше, чем последний фильм новой трилогии.