Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.
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