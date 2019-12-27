Политика
Российская газетаСША дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.
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Технологии
«Газпром-медиа» приобрёл технологическую компанию Getintent
Холдинг «Газпром-медиа» объявляет о покупке технологической компании Getintent, которая специализируется на сервисах автоматизированного размещения рекламы.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Экономика
Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе
Сбербанк составил список самых заметных банковских трендов 2019 г. В исследование вошли данные о состоянии банковской системы, ее регулировании, а также об ипотеке, кибератаках, депозитах и взносах Агентства страхования вкладов (АСВ).
Общество
Ритейлер DNS построит город на Дальнем Востоке
Ритейлер DNS собирается построить город на 20-25 тысяч жителей возле территории опережающего развития Надеждинская во Владивостокской агломерации.
Политика
Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
Экономика
Кабмин Украины передал на приватизацию более 500 госпредприятий
Кабинет министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий на общую стоимость более 12 млрд гривен.
Технологии
Windows собирается автоматически устанавливать драйверы
Сборка указывается на то, что в будущем в операционной системе Windows появится единый интерфейс для установки драйверов, а также необходимых для работы сторонних устройств программ.
Происшествия
В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Политика
Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Экономика
Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
Экономика
Суд арестовал имущество сибирского ритейлера «Холидей» на 17,4 млрд
25 декабря Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество и счета ООО «НСК Холди», которое несет субсидиарную ответственность с ООО «Компания Холидей», некогда владевшей крупнейшей торговой сетью Сибири, на 17,425 млрд рублей.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Футбол
Педро: «Если „Барселона“ позовет меня, я брошу все»
Нападающий «Челси» Педро признался, что хотел бы вернуться в «Барселону».
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.