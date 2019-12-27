Политика
Российская газетаСША дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.
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Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Политика
На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
Политика
Утверждена доктрина продовольственной безопасности РФ
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев представил на заседании Совбеза новую доктрину продовольственной безопасности России — она утверждена президентом РФ Владимиром Путиным.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Футбол
Нападающий «Луча» Кутьин рассказал о долгах клуба перед футболистами
Форвард «Луча» Александр Кутьин в интервью «СЭ» рассказал о долгах клуба перед игроками.
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счет гол и две результативные передачи, став героем поединка.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Экономика
C 1 января вступают в силу новые законы
С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Футбол
Педро: «Если „Барселона“ позовет меня, я брошу все»
Нападающий «Челси» Педро признался, что хотел бы вернуться в «Барселону».
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Армия и оружие
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk совершил полет у границ Крымского полуострова.
Футбол
Анчелотти попросил руководство «Эвертона» приобрести Инсинье
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти попросил руководство клуба приобрести форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
Технологии
«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Транспорт
Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.