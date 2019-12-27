Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.
Читать в источнике
Комментировать555

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: суббота, 28 декабря

Интерфакс00:33

Госдеп напомнил о сроках избежания санкций из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 13:43

В Совфеде ответили на заявление США по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 13:16

США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 12:52

США назвали условия, при которых подрядчики «Северного потока - 2» не подпадут под санкции

ТАССвчера в 12:52

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Lenta.ruвчера в 12:41

Госдеп дал подрядчикам «Северного потока – 2» месяц на остановку работ

Известиявчера в 12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Вести.Ru вчера в 13:34
Здоровье

У молодых пациентов все чаще выявляются особенные опухоли желудка

Ugpressa.ru вчера в 13:59
Общество

В ФБК идут обыски. Навального задержали силовики

В разных городах в конце лета и осенью прошли обыски. В том числе и офисе ФБК в Воронеже.
Вести ПК в Воронеже 26 декабря в 05:24
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Технологии

Китай установил основные элементы навигационной системы Beidou

РИА Новости вчера в 00:08
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Вести.Ru вчера в 06:10
Происшествия

Черные ящики с разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву

Бортовые самописцы с потерпевшего крушение днем ранее в казахстанском городе Алма-Ата воздушного судна передадут Межгосударственный авиационный комитет в Москву для расшифровки.
Московский Комсомолец 00:55
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 вчера в 03:14
Футбол

«Рубин» подписал Игнатьева из «Краснодара»

Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
Вести.Ru 03:16
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости вчера в 17:03
Общество

Губернатор Александр Богомаз встретился с брянскими журналистами

Брянские новости 02:13
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Культура

Международный день кино отмечают 28 декабря

Фильм, которые впервые в истории кинематографа был показан за деньги, представили братья Люмьер. Эта дата стала Международным днем кино.
Телепорт вчера в 18:35
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Футбол

«Мы никогда не забудем его яркую игру и добрую улыбку». «Спартак» — об Илье Цымбаларе

Шесть лет назад не стало Ильи Цымбаларя — шестикратного чемпиона России в составе «Спартака».
Спорт-Экспресс 02:28
Шоу-бизнес

Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»

По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Рамблер вчера в 04:29
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 26 декабря в 04:27
Общество

Снег привезли в столичный парк «Зарядье»

Снег привезли в столичный парк «Зарядье». Об этом рассказали в пресс-службе парка.
Вечерняя Москва 02:22
Кино

Скончалась актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон

В возрасте 73 лет умерла американская Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в одноименном фильме, снятого по мотивам романа Владимира Набокова.
Газета.Ru 02:48
Политика

Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
РБК 02:58
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 22:00
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Мутко заявил о решении всех жилищных проблем в Тулуне

Как передает «РИА Новости», Мутко с рабочим визитом посетил пострадавшие от летнего паводка населенные пункты.
Известия 01:01
Футбол

Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, есть предложения из Европы

Форвард "Краснодара" Ари заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Бразилию, где к нему проявляет интерес футбольный клуб "Форталеза".
РИА Новости 03:27
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
News.ru вчера в 10:22
Авто

У 1,5 млн авто в России нашли бракованные подушки безопасности

Более 1,5 млн автомобилей, оснащенных опасными для жизни подушками безопасности, до сих пор ездят по дорогам России.
Автоновости дня 26 декабря в 20:56
Политика

«Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину

«Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».
Евразия Daily вчера в 22:27
Технологии

Sony представила аксессуар для DualShock 4

Аксессуар назвали Back Button Attachment. Аксессуар для геймпада DualShock 4 представила компания Sony, сообщает «Популярная механика».
Мой Брянск вчера в 05:17
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК вчера в 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное