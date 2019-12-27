Политика
Российская газетаСША дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.
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Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Здоровье
У молодых пациентов все чаще выявляются особенные опухоли желудка
Общество
В ФБК идут обыски. Навального задержали силовики
В разных городах в конце лета и осенью прошли обыски. В том числе и офисе ФБК в Воронеже.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Технологии
Китай установил основные элементы навигационной системы Beidou
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Происшествия
Черные ящики с разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву
Бортовые самописцы с потерпевшего крушение днем ранее в казахстанском городе Алма-Ата воздушного судна передадут Межгосударственный авиационный комитет в Москву для расшифровки.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Футбол
«Рубин» подписал Игнатьева из «Краснодара»
Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Общество
Губернатор Александр Богомаз встретился с брянскими журналистами
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Культура
Международный день кино отмечают 28 декабря
Фильм, которые впервые в истории кинематографа был показан за деньги, представили братья Люмьер. Эта дата стала Международным днем кино.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Футбол
«Мы никогда не забудем его яркую игру и добрую улыбку». «Спартак» — об Илье Цымбаларе
Шесть лет назад не стало Ильи Цымбаларя — шестикратного чемпиона России в составе «Спартака».
Шоу-бизнес
Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»
По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Общество
Снег привезли в столичный парк «Зарядье»
Снег привезли в столичный парк «Зарядье». Об этом рассказали в пресс-службе парка.
Кино
Скончалась актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон
В возрасте 73 лет умерла американская Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в одноименном фильме, снятого по мотивам романа Владимира Набокова.
Политика
Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Общество
Мутко заявил о решении всех жилищных проблем в Тулуне
Как передает «РИА Новости», Мутко с рабочим визитом посетил пострадавшие от летнего паводка населенные пункты.
Футбол
Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, есть предложения из Европы
Форвард "Краснодара" Ари заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Бразилию, где к нему проявляет интерес футбольный клуб "Форталеза".
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Авто
У 1,5 млн авто в России нашли бракованные подушки безопасности
Более 1,5 млн автомобилей, оснащенных опасными для жизни подушками безопасности, до сих пор ездят по дорогам России.
Политика
«Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину
«Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».
Технологии
Sony представила аксессуар для DualShock 4
Аксессуар назвали Back Button Attachment. Аксессуар для геймпада DualShock 4 представила компания Sony, сообщает «Популярная механика».
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».