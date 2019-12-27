21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.

Общество В ФБК идут обыски. Навального задержали силовики В разных городах в конце лета и осенью прошли обыски. В том числе и офисе ФБК в Воронеже.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Политика Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Культура Международный день кино отмечают 28 декабря Фильм, которые впервые в истории кинематографа был показан за деньги, представили братья Люмьер. Эта дата стала Международным днем кино.

Шоу-бизнес Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах» По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".

Кино Скончалась актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон В возрасте 73 лет умерла американская Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в одноименном фильме, снятого по мотивам романа Владимира Набокова.

Политика «Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину «Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».

Технологии Sony представила аксессуар для DualShock 4 Аксессуар назвали Back Button Attachment. Аксессуар для геймпада DualShock 4 представила компания Sony, сообщает «Популярная механика».