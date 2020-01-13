США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана. Соответствующее заявление сделал министр финансов Штатов Стивен Мнучин.

США потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана

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