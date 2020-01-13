Политика
РЕН ТВСША потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана
США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана. Соответствующее заявление сделал министр финансов Штатов Стивен Мнучин.
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Мнучин: США рассчитывают на прекращение закупок иранской нефти Китаем
Московский Комсомолецвчера в 19:41
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Происшествия
СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Происшествия
В Челябинске самолет не смог вылететь в Москву из-за неисправности
Пилоты пассажирского самолета, принадлежащего российской авиакомпании «Аэрофлот», на взлетной полосе Международного аэропорта Челябинск обнаружили техническую неисправность судна, из-за чего отменили вылет в Москву.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Экономика
Сергей Миронов назвал причину ускорения темпов приватизации в России
Утвержденный правительством РФ план приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы противоречит национальным интересам страны.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Кино
Умер режиссер «Чародеев» Константин Бромберг
Авто
В Opel допустили внедрение электромобилей в России при господдержке
Шоу-бизнес
Бывшая жена «Рыжего Иванушки» родила третьего сына
Марина Банкова обрела счастье в новом браке 12 января бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова родила сына.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись 15 машин
"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента
В Абхазии парламент принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы. Это произошло на внеочередном заседании.
Армия и оружие
75 лет назад началась Восточно-Прусская операция
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Наука
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Ученые Цюрихского университета создали 18-каратное золото, по свойствам напоминающее пластик.
Политика
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Политика
Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном
СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Происшествия
В Архангельской области осудят двух девочек за убийство сверстницы
Две несовершеннолетние девушки будут осуждены за жестокое убийство 17-летней сверстницы, произошедшее 29 июня 2019 года в Архангельской области, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Шоу-бизнес
Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни
Руслан Байсаров в 51 год женился на 18-летней модели из Чечни. Журналисты окрестили Аламат «шестой супругой» предпринимателя.
Теннис
Рафаэль Надаль не сыграет в решающем парном матче финала ATP Cup
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью
Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи, сообщает "Газета.ру".
Общество
Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова перешла работать в «Медузу»
Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова займет должность начальника московского бюро и первого заместителя главного редактора издания «Медуза».
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Происшествия
Трубопровод прорвало в Барнауле, вода подтопила улицу
На месте аварии работают коммунальщики и сотрудники ГИБДД, регулирующие движение транспорта на месте выхода воды.