Политика
BFM.ruСША договорились о мире с «Талибаном»
США и афганское радикальное движение «Талибан» договорились о мире. Церемония прошла в Дохе, сообщает ТАСС. Сделка должна положить начало урегулированию вооруженного конфликта в Афганистане, который длится уже почти два десятка лет.
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Общество
Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину
На Украину вернулись рыбаки, которые недавно были задержаны российской стороной в Азовском море.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Футбол
ЦСКА — Урал 1:1
Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Киева праздновать День Победы
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала отказ украинских властей праздновать День Победы.
Футбол
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бархатном платье в пол появилась на ковровой дорожке
На ковровой дорожке Чехова предстала в вечернем наряде.
Общество
В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова
В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Общество
Абэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
В Ростове митинг памяти Бориса Немцова посетило более ста человек
По подсчётам организаторов акции, в митинге приняло участие более ста человек. Эту информацию подтверждают и журналисты.
Здоровье
Кардиолог рассказал о простых способах снизить давление без лекарств
Как можно помочь себе, рассказал российский врач-кардиолог Юрий Беленков.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Политика
Глава МИД Украины заявил, что готов посоревноваться с Путиным в дзюдо
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко официально заявил: он готов посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным в дзюдо или сыграть с ним в гольф.
Происшествия
Два человека погибли на Урале при столкновении грузовика и фургона
В результате аварии погибли два человека, еще двое, в том числе и трехлетний ребенок, получили ранения, сообщают в региональном управлении ГИБДД.
Религия
Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории
Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Шоу-бизнес
Мать Натальи Водяновой рассказала о предстоящей свадьбе дочери
Как сообщалось несколько ранее, знаменитая российская супермодель Наталья Водянова в скором времени собирается официально выйти замуж за французского бизнесмена по имени Антуан Арно.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Политика
Путин и Рухани обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Идлибе, заявив о необходимости полной реализации астанинских договорённостей.
Общество
Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение «Синдикат-100»
На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
Экономика
Названы регионы, где новые квартиры продают по цене ниже себестоимости
Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс", сравнил цены в Москве и в регионах, а также назвал города, где застройщики продают жилье по заниженным ценам.
Футбол
«Лацио» победил «Болонью» и вышел в лидеры Серии А
Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над «Болоньей» (2:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А. Счет на 18-й минуте открыл испанский хавбек Луис Альберто, а спустя три минуты аргентинец Хоакин Корреа удвоил его.
Политика
245 тысяч украинцев уклонились от призыва в армию в 2019 году
На Украине в 2019 году 245 тысяч человек призывного возраста уклонились от призыва на срочную военную службу, сообщило информационное агентство минобороны Украины «Армия Inform» со ссылкой на замначальника главного управления персонала генштаба ВСУ Валерия Дендеберу.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко поделилась историей второй беременности
25-летняя Анастасия Костенко призналась, что ей пришлось пойти на отчаянные меры, чтобы забеременеть во второй раз.
Здоровье
Таиланд официально внес коронавирус в реестр опасных инфекций
Согласно документу, название и описание симптомов инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, внесены в государственный реестр опасных инфекционных заболеваний.