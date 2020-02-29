Политика
BFM.ruСША договорились о мире с «Талибаном»
США и афганское радикальное движение «Талибан» договорились о мире. Церемония прошла в Дохе, сообщает ТАСС.
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Биатлон
СБР обвинила IBU в желании повлиять на исход ЧМ из-за Логинова
«В действии (а точнее – бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия», – говорится в тексте письма.
Происшествия
На лайнере Москва — Пекин выявлен пассажир с подозрением на COVID-19
Медики в Пекине заподозрили наличие коронавирусной инфекции COVID-19 у одного из пассажиров самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшего из Москвы.
Общество
В московском «Острове мечты» в день открытия сломались два аттракциона
В столичном тематическом парке "Остров мечты" в день открытия сломались сразу два аттракциона, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе холдинговой компании "Остров мечты".
Происшествия
Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве
Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Здоровье
Минздрав России назвал 4 правила для предохранения от коронавируса
Специалисты ведомства советуют соблюдать четыре главных правила, чтобы избежать заражения: чаще мыть руки с мылом; стараться не прикасаться немытыми руками к лицу; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды; не ездить в перечисленные страны.
Авто
Почему «умирает» мотор машины после заливки нового масла
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек, власти ограничивают проведение массовых мероприятий, парижский полумарафон отменен, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Здоровье
Россиян попросили отказаться от поездок за границу
Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить.
Спорт
Фаткулина завоевала бронзу чемпионата мира в спринтерском многоборье
Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место на чемпионате в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре.
Политика
Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу
Эпоха раздела границ давно прошла, и Польше нужно примириться с Россией, считает бывший президент страны Лех Валенса.
Биатлон
Кристина Резцова стала четвертой в спринте на ЧЕ в Белоруссии
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Футбол
Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»
Бразильский нападающий Малком выйдет в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива", сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Армия и оружие
Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Экономика
Экономист предсказывает наступление кризиса уже в этом году
Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей праздновать День Победы 9 мая.
Политика
В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину
Ранее на встрече с законодателями в Стамбуле Эрдоган рассказал, что призвал Путина оставить Турцию наедине с режимом Асада.
Политика
Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины
Происшествия
В украинском суде националисты распылили газ
В Винницком городском суде во время избрания меры пресечения участникам беспорядков в горсовете Жмеринки украинские националисты распылили газ, сообщила служба судебной охраны.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Общество
Японцы на фоне эпидемии коронавируса начали скупать туалетную бумагу
Граждане Японии на фоне распространения коронавируса COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, начали массово скупать салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу.
Общество
Что ждет россиян в марте 2020 года
С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.