США и афганское радикальное движение «Талибан» договорились о мире. Церемония прошла в Дохе, сообщает ТАСС.

США договорились о мире с «Талибаном»

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