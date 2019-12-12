Политика

Lenta.ruLenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось
«Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров, и многое другое», — написал
 Трамп.
РБКвчера в 12:06

Подробнее о событии

США и Китай согласовали первую часть торговой сделки

Вести.Ruвчера в 21:51

США и Китай готовы закончить длительную «торговую войну»

Ежедневные Новости Владивостокавчера в 11:53

Трамп подтвердил, что США и Китай договорились по первой фазе торговой сделки

ТАССвчера в 11:09

Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем

Известиявчера в 10:51

В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США

RT на русскомвчера в 11:50

Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

РИА Новостивчера в 10:38

США и Китай договорились по первой части торговой сделки

Газета.Ruвчера в 12:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 07:25, Ашберн
Общество

Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным днем

Глава Бурятии Алексей Цыденов перенес выходной для госслужащих с субботы, 28 декабря, на последний день месяца, сообщил пресс-секретарь губернатора Алексей Фишев.
РИА Новости 05:25
Биатлон

Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РБК 07:13
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Политика

Иркутские коммунисты потребовали отставки Путина после увольнения губернатора

Ведомости 04:57
Шоу-бизнес

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Экономика

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Религия

Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Газета.Ru 06:34
Здоровье

Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках

РИА Новости вчера в 00:00
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Гаджеты

Samsung объявила о продаже миллиона сгибаемых смартфонов Galaxy Fold

Актуальные Новости вчера в 02:33
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
iReactor вчера в 05:17
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Авто

Новая Kia Optima добралась до дилеров

Обновленный седан Kia Optima получил совершенно другой дизайн с покатой крышей, коротким багажником, иной светодиодной оптикой, а также рядом изменений в салоне.
32CARS.ru вчера в 02:33
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Политическая Экспертиза вчера в 01:25
Политика

Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Интерфакс вчера в 18:08
Авто

Определены самые популярные иномарки с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Pravda.Ru 05:06
Экономика

В России взлетели цены на яблоки

В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Lenta.ru 07:03
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане штата Луизиана США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки, документ утвердила мэр Латоя Кантрелл.
Коммерсантъ вчера в 21:43
Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на приостановку карьеры Загитовой

News.ru вчера в 14:01
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости вчера в 15:25
Хоккей

Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

РИА Новости 06:02
Хоккей

Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Третьяком

Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Максимом Третьяком, информирует пресс-служба клуба.
Чемпионат вчера в 07:06
Происшествия

Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу

ТАСС 00:56
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Космос

Россия и Япония создадут робота для работы на Луне

Life.ru вчера в 20:45
Музыка

Верка Сердючка спела новую песню

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
News.ru вчера в 16:26
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное