Политика
Lenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Экономика
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Общество
Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём
Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.
Фигурное катание
Загитова объявила о приостановлении карьеры
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Происшествия
Тела шести погибших после извержения вулкана нашли в Новой Зеландии
Спасатели нашли тела шести жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, информирует полиция страны в Twitter.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
Экономика
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
Экономика
ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей
ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей Строительство опытного реактора «Росатома» в Дмитровграде профинансируют ВЭБ.РФ и Газпромбанк, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Футбол
Уткин прокомментировал решение об отстранении Гинера от футбола
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Политика
МИД Германии отреагировал на высылку дипломатов из России
Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высылка двух немецких дипломатов из России является ответной, вынужденной мерой на решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии, сообщало «РИА Новости».
Политика
Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по «Минску-2»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении договоренностей нивелирует усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений.
Происшествия
В Москве на Варшавском шоссе произошёл крупный пожар на складе
В Москве произошёл пожар на складе тканей, расположенном на Варшавском шоссе.
Футбол
ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой
По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца Такуму Нисимуру, который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Политика
АдГ обвинила Меркель в «капитуляции» перед США по газовому вопросу
По словам Котре, правительство Ангелы Меркель должно было изо всех сил защищать «Северный поток-2», но вместо этого «Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», заявляет депутат.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Экономика
В Волгоградской области увеличилась собираемость налогов
Мобилизация налоговых платежей за 11 месяцев 2019-го года в консолидированный бюджет области составила 94,5 млрд рублей.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
Минздрав определил, в каких больницах открывать паллиативные отделения
В самых маленьких больницах, где число жителей не превышает 30 тыс. человек, будут работать только терапевтическое, хирургическое и отделение сестринского ухода.
Происшествия
СБУ: Документы о противопожарной проверке горевшего колледжа в Одессе пытались уничтожить
Руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния колледжа, при пожаре в котором погибли 16 человек, сообщила в пятницу, 13 декабря, пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) в Facebook В пятницу в здании областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям прошли обыски.