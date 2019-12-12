США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Политика Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.

Общество Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.

Экономика Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.

Футбол Уткин прокомментировал решение об отстранении Гинера от футбола Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца.

Политика МИД Германии отреагировал на высылку дипломатов из России Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высылка двух немецких дипломатов из России является ответной, вынужденной мерой на решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии, сообщало «РИА Новости».

Политика Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по «Минску-2» Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении договоренностей нивелирует усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений.

Футбол ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца Такуму Нисимуру, который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.

Политика Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Политика АдГ обвинила Меркель в «капитуляции» перед США по газовому вопросу По словам Котре, правительство Ангелы Меркель должно было изо всех сил защищать «Северный поток-2», но вместо этого «Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», заявляет депутат.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Экономика В Волгоградской области увеличилась собираемость налогов Мобилизация налоговых платежей за 11 месяцев 2019-го года в консолидированный бюджет области составила 94,5 млрд рублей.

Политика Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.