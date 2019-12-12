Политика

Lenta.ruLenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Источники агентства поясняют, что это может состояться в ближайшие часы. США и Китай договорились о подписании первой части торгового соглашения в октябре. Тогда стороны решили снять наиболее острые вопросы, в том числе о торговых пошлинах.
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США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

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Китай не стал вводить новые пошлины в отношении США

РЕН ТВ10:43

Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем

Известия10:51

США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины

РБК12:06

Трамп подтвердил, что США не будут вводить торговые пошлины против Китая

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В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США

RT на русском11:50

Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

РИА Новости10:38
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Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»

Да, 2019-й станет годом застоя.
Росбалт 13:08
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Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Пятый канал 21:07
Кино

Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Дни24 11 декабря в 18:03
Здоровье

В Севастопольской инфекционной больнице завершают косметический ремонт

В Севастопольской инфекционной больнице завершается косметический ремонт четырёх корпусов – приёмного, реанимационного, взрослого и детского отделений.
Независимое телевидение Севастополя 10:30
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Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия 19:47
Происшествия

Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Коммерсантъ 17:23
Здоровье

Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
RT на русском вчера в 10:13
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Кино

Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»

Ореанда-Новости 11 декабря в 08:00
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Комсомольская правда 09:24
Футбол

Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

RT на русском 05:58
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

Газета.Ru 02:01
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 16:47
Технологии

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11 декабря в 11:59
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Происшествия

В Приморье возбудили дело об обмане более 30 клиентов оконной фирмы

Полицейские в Приморье возбудили уголовное дело после обращения клиентов компании "Окна Эталон", с которых она взяла более 2,7 миллиона рублей, но не поставила окна, сообщает региональное УМВД.
РИА Новости 21:21
Технологии

В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G

Life.ru вчера в 08:47
Наука

Ученые выяснили: Как мужчины разглядывают женскую грудь

Именно поэтому группа польских хирургов под руководством Петра Петрушки, представляющего отделение пластической и реконструктивной хирургии медицинского Центра постдипломного образования (Варшава), провела серьезное исследование, чтобы с помощью устройства, отслеживающего направление взгляда, определить параметры золотого сечения женской груди.
Комсомольская правда 17:05
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
RT на русском 00:37
Здоровье

Медики рассказали, какая еда образует камни в почках

Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
ToDay News Ufa 11:16
Политика

Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными

Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу.
РИА Новости 12:48
Гаджеты

Apple выпустила обновление iOS для старых iPhone

Компания Apple неожиданно выпустила обновление iOS 12.4.4 для старых устройств, включая iPhone 5s, iPhone 6, а также планшетов iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и mini 3.
Российская газета вчера в 09:37
Наука

Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной

Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Ugpressa.ru 06:21
Шоу-бизнес

25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью

Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении».
Passion.ru 08:58
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Moi-portal.ru 04:40
Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru 07:21
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости 14:14
Происшествия

Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания

В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
Известия 03:51
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
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