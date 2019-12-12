Политика

Lenta.ruLenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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США отложили дополнительные пошлины против Китая

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США официально отложили введение дополнительных пошлин против Китая

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Bloomberg: торговая война с КНР оказалась напрасной

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США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

ТАССвчера в 20:15

США и Китай договорились о торговом перемирии

Lenta.ruвчера в 11:04

Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

РИА Новостивчера в 10:38

В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США

RT на русскомвчера в 11:50
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Политика

Песков подтвердил попытки «разговора на повышенных тонах» в Париже

В ходе саммита "нормандской четверки" в Париже порой были попытки вести беседу на повышенных тонах, но разговор в целом был рабочий, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 01:38
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Известия 03:11
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Ранее "Известия" со ссылкой на ФССП и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) распространили информацию, что около полутора миллионов должников по алиментам, 13 миллионов не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, два с половиной миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка 7-8 миллионов должников по кредитам могут попасть в список невыездных из России.
РИА Новости 03:18
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
РИА Новости 11 декабря в 05:42
Происшествия

В тюменском наркодиспансере произошел пожар

РБК вчера в 17:33
Футбол

Министра спорта Франции со стадиона во время матча прогнали болельщики

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню вынуждена была покинуть матч третьего дивизиона чемпионата страны между «Ред Стар» и «Кевийи-Руан» (1:0) из-за оскорблений со стороны болельщиков.
Спорт-Экспресс 01:18
Экономика

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Коммерсантъ 01:48
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Футбол

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Вести.Ru вчера в 05:27
Наука

Учёные назвали вызывающие бессонницу продукты

RT на русском 01:25
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Lenta.ru 03:37
Происшествия

Грузовик столкнулся со школьным микроавтобусом под Пензой

Семь человек, включая пятерых детей, пострадали в результате столкновения грузовика и школьного микроавтобуса «Газель» в Бессоновском районе Пензенской области.
REGNUM вчера в 10:09
Происшествия

Стрельба в автомагазине в Айхале: возбуждено уголовное дело

Медики оценивают его состояние как тяжелое. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
КП - Якутия 03:15
Игры

Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store

Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
CyberSport.ru 03:43
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Спорт

Чемпионка мира лыжница Карлссон не допущена к соревнованиям из-за питания

Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не допущена к соревнованиям.
Чемпионат вчера в 01:40
Наука

Ученые установили «естественную» продолжительность жизни человека

Ученые из Австралии рассказали, какова продолжительность жизни людей в естественных условиях – без медикаментов, обследований и прочих достижений современной медицины.
ToDay News Ufa вчера в 11:29
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета вчера в 00:29
Наука

Самая глубокая точка на суше обнаружена в Антарктиде

Самое глубокое место на суше удалось обнаружить под ледником Денмана, который находится в Восточной Антарктиде.
Аргументы недели вчера в 05:28
Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная Петросяна отреагировала на слухи об их свадьбе

Ранее СМИ сообщали, что в начале декабря Петросян женился на Брухуновой.
URA.Ru 12 декабря в 03:52
Происшествия

У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег

Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
РБК вчера в 22:53
Технологии

Microsoft перестанет обновлять антивирус в Windows 7

14 января 2020 года компания Microsoft прекратит рассылку обновлений безопасности для домашних компьютеров с операционной системой Windows 7. Вместе с этим будет прекращена поддержка Security Essentials (MSE) — встроенного в "семерку" бесплатного антивируса.
Вести.Хайтек 12 декабря в 12:44
Общество

Адвокат назвал дату слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Адвокат Аитор Мартинез в интервью РИА Новости заявил, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США пройдут 25 февраля 2020 года.
RT на русском 02:25
Фигурное катание

Тарасова выступила за поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Чемпионат вчера в 15:39
Авто

Kia запатентовала новый фирменный логотип

Судя по патентным фото, новый логотип Kia будет выполнен с использованием двух базовых цветов - красного и чёрного.
Новые автомобили 12 декабря в 12:14
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Космос

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
N+1 11 декабря в 19:02
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
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