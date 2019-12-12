США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

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