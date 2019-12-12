Политика
Lenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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Политика
Песков подтвердил попытки «разговора на повышенных тонах» в Париже
В ходе саммита "нормандской четверки" в Париже порой были попытки вести беседу на повышенных тонах, но разговор в целом был рабочий, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
Ранее "Известия" со ссылкой на ФССП и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) распространили информацию, что около полутора миллионов должников по алиментам, 13 миллионов не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, два с половиной миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка 7-8 миллионов должников по кредитам могут попасть в список невыездных из России.
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Происшествия
В тюменском наркодиспансере произошел пожар
Футбол
Министра спорта Франции со стадиона во время матча прогнали болельщики
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню вынуждена была покинуть матч третьего дивизиона чемпионата страны между «Ред Стар» и «Кевийи-Руан» (1:0) из-за оскорблений со стороны болельщиков.
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
Футбол
Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства
Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Наука
Учёные назвали вызывающие бессонницу продукты
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Общество
Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина
Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Происшествия
Грузовик столкнулся со школьным микроавтобусом под Пензой
Семь человек, включая пятерых детей, пострадали в результате столкновения грузовика и школьного микроавтобуса «Газель» в Бессоновском районе Пензенской области.
Происшествия
Стрельба в автомагазине в Айхале: возбуждено уголовное дело
Медики оценивают его состояние как тяжелое. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
Игры
Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store
Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Спорт
Чемпионка мира лыжница Карлссон не допущена к соревнованиям из-за питания
Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не допущена к соревнованиям.
Наука
Ученые установили «естественную» продолжительность жизни человека
Ученые из Австралии рассказали, какова продолжительность жизни людей в естественных условиях – без медикаментов, обследований и прочих достижений современной медицины.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Наука
Самая глубокая точка на суше обнаружена в Антарктиде
Самое глубокое место на суше удалось обнаружить под ледником Денмана, который находится в Восточной Антарктиде.
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна отреагировала на слухи об их свадьбе
Ранее СМИ сообщали, что в начале декабря Петросян женился на Брухуновой.
Происшествия
У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег
Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
Технологии
Microsoft перестанет обновлять антивирус в Windows 7
14 января 2020 года компания Microsoft прекратит рассылку обновлений безопасности для домашних компьютеров с операционной системой Windows 7. Вместе с этим будет прекращена поддержка Security Essentials (MSE) — встроенного в "семерку" бесплатного антивируса.
Общество
Адвокат назвал дату слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Адвокат Аитор Мартинез в интервью РИА Новости заявил, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США пройдут 25 февраля 2020 года.
Фигурное катание
Тарасова выступила за поднятие возрастного ценза в фигурном катании
Авто
Kia запатентовала новый фирменный логотип
Судя по патентным фото, новый логотип Kia будет выполнен с использованием двух базовых цветов - красного и чёрного.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.