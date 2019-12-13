Политика

Вести.RuВести.RuСША и Китай согласовали первую часть торговой сделки

США и Китай достигли соглашения по первой фазе торговой сделки после примерно полутора лет противоречий. Соглашение предусматривает отмену пошлин на китайский импорт, которые должны были ввести 15 декабря.
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«Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров, и многое другое», — написал
 Трамп.
РБКвчера в 12:06

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США официально отложили введение дополнительных пошлин против Китая

Известия00:58

Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

РИА Новостивчера в 10:38

США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины

РБКвчера в 12:06

США и Китай договорились о торговом перемирии

Lenta.ruвчера в 11:04

США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

ТАССвчера в 20:15

В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США

RT на русскомвчера в 11:50

Bloomberg сообщает о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах

ИА REXвчера в 02:00
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Происшествия

Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве

Газета.Ru вчера в 23:37
Общество

На Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори

По меньшей мере 21 человек скончался от эпидемии кори на Фиджи, сообщает местная газета Fiji Sun со ссылкой на министерство здравоохранения.
РИА Новости 01:04
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Космос

На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня 12 декабря в 04:02
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
REGNUM вчера в 19:17
Биатлон

Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Sportbox.RU вчера в 09:49
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Общество

Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов

Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Российская газета 00:01
Футбол

Бернли - Ньюкасл: прогноз Максима Кузнецова 14 декабря 2019

Бернли и ньюкасл 2 классические команды которые достаточно давно находятся в апл.
Ставка TV вчера в 22:18
Общество

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости вчера в 16:58
Армия и оружие

Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы

Подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО) поразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.
RT на русском 00:44
Здоровье

Сызрань «зачесалась»: число заразных больных выросло в 7 раз

В октябре только у одного пациента диагностировали это неприятное заболевание - а в ноябре уже 7 сызранцев «зачесались».
Маленькая Сызрань вчера в 23:12
Общество

В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России

12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Rambler News Service вчера в 06:46
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM 12 декабря в 08:31
Наука

Мёртвых опасных зон в океане гораздо больше, чем считали учёные

Проведенное новое исследование ученых установило, что оценки «мертвых зон» Мирового океана на сегодняшний день могут оказаться значительно заниженными из-за вводящего в некоторое заблуждение «темного» углерода.
Ugpressa.ru вчера в 13:29
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Гаджеты

Microsoft показала новые логотипы для Windows 10X

Microsoft показала новый логотип для Windows 10X, который разработчики могут распространить и на Windows 10.
Актуальные Новости вчера в 02:10
Наука

Выявлены вызывающие бессонницу продукты

Lenta.ru вчера в 22:45
Здоровье

Умер еще один ребенок, не дождавшись операции у Михаила Каабака

Умер еще один ребенок, который ждал пересадки почки у уволенного ранее трансплантолога Михаила Каабака.
Радио Маяк вчера в 05:59
Общество

Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя

Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:41
Футбол

Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»

Команда "Интер Майами" заинтересована в трансферах двух игроков петербургского "Зенита", сообщает Miami Herald.
Газета.Ru вчера в 20:15
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что переговоры в Париже иногда проходили на повышенных тонах.
РИА Новости вчера в 16:03
Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Новые автомобили 12 декабря в 02:38
Политика

Проукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»

Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
REGNUM вчера в 12:05
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews вчера в 06:50
Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

В середины декабря 2019 года российские туристы не смогут ввозить в страны Европейского союза овощи и фрукты без специального фитосанитарного сертификата.
REGNUM вчера в 13:48
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