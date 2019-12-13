Политика
Вести.RuСША и Китай согласовали первую часть торговой сделки
США и Китай достигли соглашения по первой фазе торговой сделки после примерно полутора лет противоречий. Соглашение предусматривает отмену пошлин на китайский импорт, которые должны были ввести 15 декабря.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
«Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров, и многое другое», — написал Трамп.РБКвчера в 12:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия
Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве
Общество
На Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори
По меньшей мере 21 человек скончался от эпидемии кори на Фиджи, сообщает местная газета Fiji Sun со ссылкой на министерство здравоохранения.
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Космос
На МКС доставили ящик вина
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Биатлон
Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Музыка
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Общество
Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов
Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Футбол
Бернли - Ньюкасл: прогноз Максима Кузнецова 14 декабря 2019
Бернли и ньюкасл 2 классические команды которые достаточно давно находятся в апл.
Общество
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Армия и оружие
Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы
Подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО) поразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.
Здоровье
Сызрань «зачесалась»: число заразных больных выросло в 7 раз
В октябре только у одного пациента диагностировали это неприятное заболевание - а в ноябре уже 7 сызранцев «зачесались».
Общество
В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Наука
Мёртвых опасных зон в океане гораздо больше, чем считали учёные
Проведенное новое исследование ученых установило, что оценки «мертвых зон» Мирового океана на сегодняшний день могут оказаться значительно заниженными из-за вводящего в некоторое заблуждение «темного» углерода.
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»
Гаджеты
Microsoft показала новые логотипы для Windows 10X
Microsoft показала новый логотип для Windows 10X, который разработчики могут распространить и на Windows 10.
Наука
Выявлены вызывающие бессонницу продукты
Здоровье
Умер еще один ребенок, не дождавшись операции у Михаила Каабака
Умер еще один ребенок, который ждал пересадки почки у уволенного ранее трансплантолога Михаила Каабака.
Общество
Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя
Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Футбол
Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»
Команда "Интер Майами" заинтересована в трансферах двух игроков петербургского "Зенита", сообщает Miami Herald.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что переговоры в Париже иногда проходили на повышенных тонах.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Политика
Проукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»
Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Общество
Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи
В середины декабря 2019 года российские туристы не смогут ввозить в страны Европейского союза овощи и фрукты без специального фитосанитарного сертификата.