с чего всё началось

США и Китай достигли соглашения по первой фазе торговой сделки после примерно полутора лет противоречий. Соглашение предусматривает отмену пошлин на китайский импорт, которые должны были ввести 15 декабря.

Общество На Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори По меньшей мере 21 человек скончался от эпидемии кори на Фиджи, сообщает местная газета Fiji Sun со ссылкой на министерство здравоохранения.

Происшествия Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.

Общество В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России 12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Происшествия В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.

Общество Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Авто Новый седан Kia Optima появился у дилеров Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.