Политика
Lenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Экономика
Олег Шеин обвинил Дмитрия Медведева в некомпетентности
Депутат Государственной думы от Астраханской области Олег Шеин на выступлении в парламенте подверг жёсткой критике большое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева федеральным телеканалам.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов
Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
Спорт
Спортсмены из WADA передумали судиться с Россией
Комитет спортсменов WADA не собирался подавать апелляцию WADA ранее разрешило российским спортсменам в нейтральном статусе соревноваться на Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на отстранение России на четыре года.
Общество
В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки
Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Наука
Названы вызывающие бессонницу продукты
Политика
Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Происшествия
В Чили объявлен двухдневный траур по жертвам авиакатастрофы
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Происшествия
Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу
Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Общество
Рязанский суд оштрафовал и выдворил из РФ 5 американских лекторов
Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Рязани признал пятерых граждан США виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Общество
Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе
Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Наука
Ученые выяснили, почему не все киты такие большие
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко закатил истерику из-за второго ребенка
Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко категорически против, чтобы родители заводили еще одного малыша.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Политика
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
Технологии
Экзоскелеты из игры Death Stranding вскоре могут попасть в войска
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Авто
Названы сроки запуска серийного производства автомобилей Aurus
Серийное производство российского автомобиля представительского класса Aurus начнется в I квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге, сообщает пресс-служба Минпромторга.