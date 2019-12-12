Политика

Lenta.ruLenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

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Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Наука

Названы вызывающие бессонницу продукты

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Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
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Шоу-бизнес

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Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
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В Чили объявлен двухдневный траур по жертвам авиакатастрофы

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Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
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Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
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Экзоскелеты из игры Death Stranding вскоре могут попасть в войска

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Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
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Серийное производство российского автомобиля представительского класса Aurus начнется в I квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге, сообщает пресс-служба Минпромторга.
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