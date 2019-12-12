Политика

Lenta.ruLenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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США и Китай согласовали первую часть торговой сделки

Вести.Ruвчера в 21:51

США и Китай готовы закончить длительную «торговую войну»

Ежедневные Новости Владивостокавчера в 11:53

Трамп подтвердил, что США и Китай договорились по первой фазе торговой сделки

ТАССвчера в 11:09

Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем

Известиявчера в 10:51

Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

РИА Новостивчера в 10:38

В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США

RT на русскомвчера в 11:50

США и Китай договорились о торговом перемирии

Lenta.ruвчера в 11:04
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:19, Ашберн
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Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета вчера в 13:40
Политика

В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.
RT на русском 08:01
Политика

МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса

Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Известия вчера в 03:11
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Футбол

Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА

Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Коммерсантъ 08:13
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Теннис

Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде

В финале проигравших теперь выступят Ян-Леннард Штруфф и американец Джон Иснер.
Чемпионат вчера в 12:37
Происшествия

Спасатели завершили работы на месте пожара в Одессе

Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили, что завершен весь комплекс работ по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже.
Украина.ру 04:33
Культура

Винокур прокомментировал мат Лещенко на шоу Галкина

При монтаже нового шоу Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube-канале забыли вырезать или же умышленно оставили фрагмент, где народный артист РСФСР Лев Лещенко использует мат.
ФАН 08:02
Культура

Победителем шоу «Поле чудес» стал участник, отгадавший слово с ошибкой

Мужчине еще удалось одержать победу и в суперигре. Большинство из нас не смогли бы стать победителем шоу Леонида Якубовича.
Экспресс газета 06:42
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
Биатлон

Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РБК 07:13
Религия

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

РБК 08:09
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
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Армия и оружие

Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ

Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Слово и Дело 12 декабря в 12:49
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Происшествия

Пожар в наркодиспансере в Тюмени унес жизнь одного человека

Российская газета вчера в 17:48
Политика

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
RT на русском 05:18
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Армия и оружие

В Афганистане девять военных погибли в перестрелке с талибами

По меньшей мере девять афганских военнослужащих были убиты в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Газни.
ТАСС 03:45
Политика

Журналистку НТВ не пустили на Украину

Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым.
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Общество

Ассанж даст показания суду Испании по делу о прослушке в посольстве

Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания испанского суду по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США в лондонском посольстве Эквадора.
Москва 24 02:26
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Microsoft показала на видео консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft презентовала новую консоль Xbox Series X, которая появится в продаже в конце следующего года.
Народные новости вчера в 02:47
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости вчера в 15:25
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Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 вчера в 01:58
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Черновик песни Your Song Элтона Джона продан за 240 тысяч долларов

Актуальные Новости 03:56
Спорт

Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского

Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
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Samsung продала уже миллион складных смартфонов Galaxy Fold

Перед запуском в продажу складного смартфона компания Samsung столкнулась с проблемами, связанными с экраном.
Газета DAILY вчера в 12:14
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Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

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