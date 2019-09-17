Армия и оружие
Газета.RuСША докажут причастность Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет - и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.
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В Европе усомнились в причастности Ирана к атаке на НПЗ и предостерегают США от операции
Военное обозрение00:46
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 14:47
Армия и оружие
National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»
Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ 14 сентября в 09:41
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Политика
Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам повторных парламентских выборов уступает одно место центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.
ТАСС 15:38
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Футбол
Карпин пожаловался на невыполнение поручений Путина по «Ростов Арене»
ФК "Ростов" хотел бы управлять стадионом самостоятельно Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин в ходе послематчевой пресс-конференции в понедельник, 16 сентября, пожаловался на то, что не выполняются поручения президента России Владимира Путина.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:28
Футбол
Клопп назвал лучший футбольный клуб в мире
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему его команда не является лучшей в Европе, несмотря на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
Матч ТВ 02:47
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Происшествия
В Сочи задержали мужчину, сбросившего с виадука девушку
В Сочи полицейские задержали 28-летнего местного жителя, сбросившего с моста 24-летнюю девушку.
Российская газета 06:30
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Культура
Звёзды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти»
Звёзды фантастического сериала «Зачарованные» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти».
Актуальные Новости 10:14
Футбол
Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
Metaratings 15:38
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракеты, запрещенные ранее ДРСМД.
Суть событий 15:35
Кино
Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России
Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.
Фильм Про 08:18
Политика
США расширили санкции по Венесуэле
США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.
РИА Новости 14:25
Общество
Москву и область накрыл циклон: будет холодно
Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета 11:16
Армия и оружие
Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО
Официальный представитель ВМС США заявил, что видеоролики перехвата неопознанных летающих объектов пилотами американской морской авиации являются подлинными.
Газета.Ru 09:32
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Политика
80 лет назад начался Польский поход Красной Армии
На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Шоу-бизнес
Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк
Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк Анестезиолог-реаниматолог объяснил данные о болезни актрисы.
Экспресс газета 10:41
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф вчера в 07:59
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52