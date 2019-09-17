Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША докажут причастность Ирана к атаке на саудовские НПЗ

Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет - и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.
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США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана

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